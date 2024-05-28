Неловкая любительница бильярда

Бильярд — не самая простая игра, и чтобы добиться хорошего уровня мастерства, необходимо долго тренироваться.

Что ж, этой жительнице Ияна (провинция Хунань, Китай) явно предстоят долгие тренировки, ведь играет она пока не очень. И в этом убедилась её подруга. Две женщины собирались приступить к игре, когда одна из них совершила ошибку во время первого же удара, в результате чего шар прилетел точно в лоб её сопернице.