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Неловкая любительница бильярда

Неловкая любительница бильярда

Автор:
28 мая 2024 07:45
Метки: Видео   Китай   бильярд   люди   неудача   фейл   
2627
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Жительница Китая решила сыграть в бильярд со своей подругой. В момент удара она допустила ошибку и попала шаром в свою знакомую.

Бильярд — не самая простая игра, и чтобы добиться хорошего уровня мастерства, необходимо долго тренироваться.

Что ж, этой жительнице Ияна (провинция Хунань, Китай) явно предстоят долгие тренировки, ведь играет она пока не очень. И в этом убедилась её подруга. Две женщины собирались приступить к игре, когда одна из них совершила ошибку во время первого же удара, в результате чего шар прилетел точно в лоб её сопернице.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   бильярд   люди   неудача   фейл   
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9  комментариев
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22
Массажир Петро Час назад
Это не - "допустила ошибку".
Это высочайший профессионализм , видать подруга провинилась.
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30k
Егор 9 минут назад
Ссылка coub.com
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11k
soar Полчаса назад
Не промахнитесь, Валерий Михалыч.
Постараюсь, господин штабс-капитан.
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1k
Рома 37 минут назад
Бар-бильярд.
У стойки девушка трётся одиноко.
Подходит парень :
- Девушка,не желаете-ли партеечку ?
- Ах,нет. Я такая неумёха...
- Ну по маленькой. Я Вам фору дам.
- Ну не знаю... Я за последнее время только два раза выиграла.
- По сотенке и фору пять шаров , соглашайтесь !
- Идёт.
...
Через несколько минут мужик отстёгивает бабки и ошарашенно бормочет :
- Ты ж сказала , что только два раза выиграла !
- Да только два раза. На чемпионате мира , за сборную России.
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3k
Vadim Balabanov 37 минут назад
Не думаю что она новичок. Скорее наоборот. Вероятно она пыталась оттянуть белый шар назад.
Женщины-новички, как правило, не могут попасть в центр шара, да к тому же еще и сильно.
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1k
Михаил 38 минут назад
Хоть не в зубы... выбила бы нафиг... а так, шишка пройдет!
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7k
мемфрид 51 минуту назад
Видео на 5 секунд, а описание - как рецензия к Войне и Миру
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3k
Сергей 53 минуты назад
Очень даже ловкая.
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Фраза "не стой под стрелой" заиграла новыми красками...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3724 поста (3678 в горячем)

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