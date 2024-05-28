Неловкая любительница бильярда

Жительница Китая решила сыграть в бильярд со своей подругой. В момент удара она допустила ошибку и попала шаром в свою знакомую.
Бильярд — не самая простая игра, и чтобы добиться хорошего уровня мастерства, необходимо долго тренироваться.
Что ж, этой жительнице Ияна (провинция Хунань, Китай) явно предстоят долгие тренировки, ведь играет она пока не очень. И в этом убедилась её подруга. Две женщины собирались приступить к игре, когда одна из них совершила ошибку во время первого же удара, в результате чего шар прилетел точно в лоб её сопернице.
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Это высочайший профессионализм , видать подруга провинилась.
Постараюсь, господин штабс-капитан.
У стойки девушка трётся одиноко.
Подходит парень :
- Девушка,не желаете-ли партеечку ?
- Ах,нет. Я такая неумёха...
- Ну по маленькой. Я Вам фору дам.
- Ну не знаю... Я за последнее время только два раза выиграла.
- По сотенке и фору пять шаров , соглашайтесь !
- Идёт.
...
Через несколько минут мужик отстёгивает бабки и ошарашенно бормочет :
- Ты ж сказала , что только два раза выиграла !
- Да только два раза. На чемпионате мира , за сборную России.
Женщины-новички, как правило, не могут попасть в центр шара, да к тому же еще и сильно.