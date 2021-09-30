В Ханты-Мансийске медведь пришел на кладбище, чтобы полакомиться конфетами

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На кладбище в Ханты-Мансийске очевидец снял на видео медведя. Хищник поедал конфеты и другие лакомства, оставленные людьми на могилах.
В какой-то момент медведь заинтересовался снимавшим его мужчиной и направился в сторону его автомобиля. Автор видео решил не испытывать судьбу и уехал.
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