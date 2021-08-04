Рабочий чудом остался жив во время камнепада

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В дагестанском селе Агвали произошел мощный камнепад. Установленная на местной АЗС камера наблюдения запечатлела, как один из крупных валунов пролетел в считанных сантиметрах от головы мужчины.
Мужчина находился в кузове грузовика, когда камни полетели с горы. Главный герой видео пригнулся и чудом остался цел.
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