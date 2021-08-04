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Рабочий чудом остался жив во время камнепада

Рабочий чудом остался жив во время камнепада (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дагестан   повезло   происшествие   рабочий   
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В дагестанском селе Агвали произошел мощный камнепад. Установленная на местной АЗС камера наблюдения запечатлела, как один из крупных валунов пролетел в считанных сантиметрах от головы мужчины.

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Метки: Россия   видео   дагестан   повезло   происшествие   рабочий   
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Димка Смола/67 49 минут назад
Повезло согласен, но вот кто в таком месте АЗС ставит я хз
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