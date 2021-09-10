Схватка микробов: кустарное производство квашеной капусты

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Любите квашеную капусту? Тогда лучше готовьте её сами. В противном случае у вас на столе может оказаться продукт, который был приготовлен в антисанитарных условиях.
Кустарное производство во всей красе. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Пару раз попадал на засолку капусты - примерно так все и выглядело. Только отца направляли на трамбовку капусты в здоровом чани - давали старые резиновые сапоги, обмывали ноги в сапогах из шланга, и вперед - в чан топтать капусту!
Тогда кочаны становятся белыми внутри, и сладкими.
А до моркови ещё не добрались крысы.
Немного соли, отсутствие кислорода и низкая температура предупреждают развитие бактерий.
Если закваска производится вовремя - то до окончания морозов квашеная капуста вполне безопасна.
Квасить капусту легко. Но не каждый работающий человек имеет время и желание делать это, от того и покупаем, в надежде, что готовить будет нормальный человек.