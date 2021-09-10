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Схватка микробов: кустарное производство квашеной капусты

Схватка микробов: кустарное производство квашеной капусты (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 11:51
Метки: антисанитария   видео   капуста   квашеная капуста   
724
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Любите квашеную капусту? Тогда лучше готовьте её сами. В противном случае у вас на столе может оказаться продукт, который был приготовлен в антисанитарных условиях.
Кустарное производство во всей красе. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: антисанитария   видео   капуста   квашеная капуста   
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12  комментариев
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585k
Alexey Berestenko 3 часа назад
Отеца в советские времена от НИИ посылали на работы на городской ПОК.
Пару раз попадал на засолку капусты - примерно так все и выглядело. Только отца направляли на трамбовку капусты в здоровом чани - давали старые резиновые сапоги, обмывали ноги в сапогах из шланга, и вперед - в чан топтать капусту!

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3k
mkcbhk 59 минут назад
Зачем снимат такое и ещё в инет выставляют? Разве не понимают, что к ним скоро придут и закроют лавочку
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2k
Дмитр Стар 2 часа назад
капустис 72!

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9k
Cornho 3 часа назад
Автор, квашеНая капуста. Поправьте заголовок хотя бы.
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8k
Izrin Maria 3 часа назад
Капусту квасят под заморозки, поздней осенью.
Тогда кочаны становятся белыми внутри, и сладкими.
А до моркови ещё не добрались крысы.
Немного соли, отсутствие кислорода и низкая температура предупреждают развитие бактерий.
Если закваска производится вовремя - то до окончания морозов квашеная капуста вполне безопасна.
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3k
Максим 3 часа назад
Скоты конечно. Знают, что готовят для людей. Но как сами привыкли жрать и жить в хлеву, так и готовят как для себя.
Квасить капусту легко. Но не каждый работающий человек имеет время и желание делать это, от того и покупаем, в надежде, что готовить будет нормальный человек.
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39k
dima423 3 часа назад
пробовал конечно покупную квашеную капусту, но до той что готовит мама сама, покупной как до луны пешком и как до китая раком... Так что конечно только свою)
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