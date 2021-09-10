Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили родителей

626
1
1
В сеть попадал забавный момент с милого детского праздника. Дети выстроились перед взрослыми с листочками, на которых была написана буква. Вместе маленькие непоседы должны были образовать слово "учеба", однако возникла небольшая накладка.
Нарочно не придумаешь!
Курьезный момент попал на видео.
Источник:
Ссылки по теме:
- Попытка произвести впечатление на девушку
- Девушки не смогли пройти "джедайскую" тренировку
- Не зная броду, не суйся в воду
- Маленький разбойник задержал дальнобойщика
- Почему не стоит заводить дома енотов
39
Понравилось39
Новости партнёров
Голые жопы плюсуем, западные мемы радуют, а невинная детская ошибка - прям мы все такие высокоморальные...