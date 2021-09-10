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Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили родителей

Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили родителей (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   курьезы   прикол   учеба   
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В сеть попадал забавный момент с милого детского праздника. Дети выстроились перед взрослыми с листочками, на которых была написана буква. Вместе маленькие непоседы должны были образовать слово "учеба", однако возникла небольшая накладка.

Нарочно не придумаешь!

Курьезный момент попал на видео.

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Метки: Юмор   видео   курьезы   прикол   учеба   
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6k
Invertor Час назад
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23k
SerGProS 23 минуты назад
ё.б.у.ч.а а уже потом учёба
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10k
Василенко Татьяна 55 минут назад
Не понимаю комментаторов, кичащихся своей "супер-интеллектуальностью". Видео и правда вызывает улыбку.
Голые жопы плюсуем, западные мемы радуют, а невинная детская ошибка - прям мы все такие высокоморальные...
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11k
ss Час назад
Да уж. Чувствуется "высокий" интеллектуальный уровень родителей...
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56k
pynh Час назад
А кто-то в уё#аче работает!

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2k
boom Час назад
видео, достойное "одноклассников"!
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Mr.Adamson

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