Полное погружение в виртуальную реальность

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Геймеры будущего возможно будут очень спортивными молодыми людьми. Достаточно взглянуть на этих парней, сражающихся с виртуальными противниками. И беговая дорожка не нужна!
Как виртуальная реальность помогает заниматься спортом.
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