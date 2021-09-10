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Полное погружение в виртуальную реальность

Полное погружение в виртуальную реальность (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 09:26
Метки: видео   виртуальная реальность   геймер   интересно   компьютерные игры   
644
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1
Геймеры будущего возможно будут очень спортивными молодыми людьми. Достаточно взглянуть на этих парней, сражающихся с виртуальными противниками. И беговая дорожка не нужна!
Как виртуальная реальность помогает заниматься спортом.

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Метки: видео   виртуальная реальность   геймер   интересно   компьютерные игры   
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
угу, только все эти приблуды очень дорого стоят
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16k
Александр 48 минут назад
Вот вам полное погружение.
Ссылка www.youtube.com
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14
Человек Наблюдающий Час назад
Билять хочу так же =))))
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14
Человек Наблюдающий Connor_John Полчаса назад
Там съемки боевика с Невским Курицыным =))))))
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11k
ss 2 часа назад
А за счёт чего у него ноги так скользят? Обувь специальная?
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65
Шурман 2 часа назад
Я недавно поиграл с классом сына в виртуал Страйк , примерно пойнбол кругом датчики темнота и тд ( весело , мальчику 43 :))) итог меня какой то сцуко назвал Питер пен :) я играл против 20ти :) побил всех кого мог , жена смотрела на телевизоры и один из родителей подходит и говорит а ваш муж в Армии служил ? она говорит ну да в десанте , на что мужик говорит он не играет он как будто в живую херячит всех :))))))))) услышал поржал , но час 20 это перебор , я вышел из здания отдышатся не мог .
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