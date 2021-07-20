Медведи устроили себе "пляжную вечеринку"

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Установленная в национальном парке Катмай на Аляске камера наблюдения запечатлела около двух десятков медведей в одном месте. Собравшиеся у водопада Брукс хищники купались и искали лучшие места для рыбалки.
Причина такого столпотворения проста. В июле на Аляске проходят миграционные путешествия нерки - одного из самых вкусных представителей семейства лососевых.
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Это квасной патриотизм. На любую новость из-за рубежа орать "все гавно, а у нас лучше, почему наше не показываете".
Не лечится это
От чего же, кто поймёт?
От того и потому,
Не достался ло(со)сь ему!