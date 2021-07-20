FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10471 пост • 1252 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Медведи устроили себе "пляжную вечеринку"

Медведи устроили себе "пляжную вечеринку" (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 09:34
Сообщество : Животные
Метки: аляска   видео   животные   медведь   рыбалка   сша   
122
1
1
Установленная в национальном парке Катмай на Аляске камера наблюдения запечатлела около двух десятков медведей в одном месте. Собравшиеся у водопада Брукс хищники купались и искали лучшие места для рыбалки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: аляска   видео   животные   медведь   рыбалка   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
904
−64
Улыбака 4 минуты назад
@голландец

Это квасной патриотизм. На любую новость из-за рубежа орать "все гавно, а у нас лучше, почему наше не показываете".

Не лечится это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−64
Улыбака 6 минут назад
Мишка очень любит мёд!
От чего же, кто поймёт?
От того и потому,
Не достался ло(со)сь ему!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Татьяна Юсова Час назад
Что нам та Аляска? На Камчатке тоже самое, но восхищаемся всем американским!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) Официантка поделилась секретом, как увеличить грудь без операции (6 фото) Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево Медведь украл у рыбака часть улова Медведь украл у рыбака часть улова Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать Медведь отлично провел время в чужом джакузи Медведь отлично провел время в чужом джакузи
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

940264



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
3
155
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
1
459
В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вопрос об обязательной вакцинации в Москве поставят на голосование
1
127
Вопрос об обязательной вакцинации в Москве поставят на голосование
История породы
0
10
История породы
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#Россия#кино#СССР#аварии#подборка#сша#ynews
#Юмор#история#автомобили#дтп#люди#прикол#знаменитости#Москва#шоу бизнес#спорт
#интересно#животные#фотографии#автомир#приколы#в мире#авто аварии#фильм#прикольные#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться