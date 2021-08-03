Официальное заявление музыканта и шоумена Александра Пушного

162
1
1
Телеведущий, комик и одаренный музыкант Александр Пушной решил пошутить над сервисами обмена короткими видео. Он выпустил на своем YouTube канале официальное заявление, в котором похвалил "очень полезную" для большинства людей функцию записи коротких роликов.
Краткость — сестра таланта. Всё по делу сказал!
Источник:
Ссылки по теме:
- Шутник сделал своей девушке запоминающийся сюрприз
- Точный и болезненный бросок мяча
- Самка орангутана решила примерить очки, которые уронила девушка
- Тролль-провокатор из мира собак
- Последствия быстрой и эффектной смерти водонагревателя
Метки: Александр Пушной Юмор видео знаменитости прикол
18
Понравилось18
Новости партнёров