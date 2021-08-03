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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5076 постов • 682 подписчика подписаться
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Официальное заявление музыканта и шоумена Александра Пушного

Официальное заявление музыканта и шоумена Александра Пушного (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 10:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Пушной   Юмор   видео   знаменитости   прикол   
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Телеведущий, комик и одаренный музыкант Александр Пушной решил пошутить над сервисами обмена короткими видео. Он выпустил на своем YouTube канале официальное заявление, в котором похвалил "очень полезную" для большинства людей функцию записи коротких роликов.

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Метки: Александр Пушной   Юмор   видео   знаменитости   прикол   
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4  комментария
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103
TORNADO MARKETING Полчаса назад
внедрение клипомого мышления все жестче и жестче.....
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6k
Мистер Фикс 13 минут назад
Краткость - сестра таланта, но лишь единицы могут кратко, внятно и грамотно изложить свою мысль.
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