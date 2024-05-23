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Йога с огоньком

Йога с огоньком

Автор:
23 мая 2024 07:30
Метки: Видео   Девушка   йога   люди   огонь   фейл   
784
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Девушка решила расслабиться и позаниматься йогой. Однако героине ролика не удалось отвлечься от проблем и избавиться от ненужных мыслей. Всему виной неосторожность.

Хочется верить, что обошлось без ожогов.

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Метки: Видео   Девушка   йога   люди   огонь   фейл   
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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