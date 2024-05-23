Йога с огоньком

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Девушка решила расслабиться и позаниматься йогой. Однако героине ролика не удалось отвлечься от проблем и избавиться от ненужных мыслей. Всему виной неосторожность.
Хочется верить, что обошлось без ожогов.
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