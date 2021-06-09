Мужчина в последний момент спас малыша

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Малыш в ходунках заехал на ступеньки и рисковал получить серьезную травму головы. К счастью, его падение заметил находившийся рядом мужчина.
Установленная возле частного дома камера наблюдения запечатлела чудесное спасение ребенка.
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У подруги жены ребёнок получил тяжёлую травму головы в прошлом году в схожих обстоятельствах. Хз как оно потом, во что выльется. Он же маленький ещё совсем