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Мужчина в последний момент спас малыша

Мужчина в последний момент спас малыша (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 11:47
Метки: в мире   видео   дети   малыш   повезло   спасение   ходунки   
885
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Малыш в ходунках заехал на ступеньки и рисковал получить серьезную травму головы. К счастью, его падение заметил находившийся рядом мужчина.

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Метки: в мире   видео   дети   малыш   повезло   спасение   ходунки   
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12k
Паша Эмильевич Час назад
Уровень реакции - азиат.
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3k
Нескучный сад 9 секунд назад
Реакция как у мангуста ю! Мужик сам не понимает, но это наверняка одно из самых важных свершений в его жизни. Надеюсь, что возле каждого ребёнка, в схожих обстоятельствах, окажется свой Рикки Тикки Тави.
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220
Юстас ЗаПутинцев 24 минуты назад
Настоящие герои не носят плащей!
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3k
★Lucifer★ Полчаса назад
А мамашка в инстаграм залипла?
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6k
maxim1357 54 минуты назад
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14k
Serg2001 Час назад
Джеки Чан - молодые годы.
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18
Вася Вася 2 часа назад
лучший
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sumrаknn 2 часа назад
Спас ребенка - подразумевает спас жизнь. Здесь же максимум небольшая шишка.
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695
Оксид Бетона 2 часа назад
ниндзя!
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