В Севастополе подростки пытались украсть пожертвования в часовне

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Установленная в часовне в Севастополе камера наблюдения запечатлела двух подростков, пытавшихся забрать деньги из урны пожертвований. При других посетителях воришки притворялись верующими и крестились, однако, оставшись в одиночестве, они перевернули ящик и попытались достать купюры и монеты.
Инцидент произошел в часовне Архистратига Михаила на территории музейного комплекса 35-я береговая батарея. Размещенная в сети видеозапись заинтересовала полицейских и в настоящее время они устанавливают личности юных преступников.
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