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В Севастополе подростки пытались украсть пожертвования в часовне

В Севастополе подростки пытались украсть пожертвования в часовне (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 08:24
Метки: ynews   Крым   Севастополь   видео   кража   подростки   пожертвования   часовня   
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Установленная в часовне в Севастополе камера наблюдения запечатлела двух подростков, пытавшихся забрать деньги из урны пожертвований. При других посетителях воришки притворялись верующими и крестились, однако, оставшись в одиночестве, они перевернули ящик и попытались достать купюры и монеты.
Инцидент произошел в часовне Архистратига Михаила на территории музейного комплекса 35-я береговая батарея. Размещенная в сети видеозапись заинтересовала полицейских и в настоящее время они устанавливают личности юных преступников.

Источник:

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Метки: ynews   Крым   Севастополь   видео   кража   подростки   пожертвования   часовня   
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7  комментариев
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56k
pynh Час назад
А при чем тут полиция? Бес ведь попутал.
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320
pinbalist 7 минут назад
Им что, мало одного "он всё видит"? Зачем камера-то?
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5k
Алексей Полчаса назад
Да лучше пусть пионеры на чипсы с колой потратят, чем хоть копейка продавцам веры попадет.
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56k
pynh 56 минут назад
Срочно выпускайте боевых магов!

Ссылка coub.com
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3k
Иван 58 минут назад
Б-г их накажет.
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345
Мурчелло Час назад
Не там грабили
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34k
Alex Час назад
Грабь награбленное
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