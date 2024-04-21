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Новосибирские подростки украли улей с пчёлами на Алтае, чтобы привезти родителям мёд

Новосибирские подростки украли улей с пчёлами на Алтае, чтобы привезти родителям мёд

Автор:
21 апреля 2024 11:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   алтай   кража   мед   подростки   улей с пчёлами   
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Инцидент произошел в курортном городе Белокурихи. Хозяин пасеки обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже улья с семьей пчел и сотами, наполненными медом.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны трое подростков.

В краже заподозрили приехавших на учебно-тренировочные сборы несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет.

Юноши рассказали полицейским, что пробрались на пасеку, полностью закутавшись в одежду, и похитили улей.

Затем они вынули из него соты, а остальное выбросили в овраг. Поступок они объяснили желанием привезти родителям соты в качестве подарка.

Ущерб от действий подростков оценили в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде.

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Метки: Видео   алтай   кража   мед   подростки   улей с пчёлами   
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7  комментариев
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18k
Kucher 41 минуту назад
В старших классах школы я в аэроклубе занимался, у нас рядом с городком пасека была. Два наших молодых парашютиста решили медка поесть. Ничего умнее не придумали, как выкуривать пчёл сигаретным дымом. Над этими винипухами. Глядя на их опухшие морды, даже наказывать их не стали.
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104
ya da 10 минут назад
Насколько надо быть тупыми, чтобы такое исполнить, пздц
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9k
fryazino 49 минут назад
Ожидал увидеть пожаленные пчёлами морды.
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4k
poбт 51 минуту назад
З - забота
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1k
Нежмисто Живисто 53 минуты назад
Всё для дома, всё для семьи
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327
Xiks Час назад
Епанаты...
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11k
Дмитрий Час назад
Учебно-тренировочные сборы по краже ульев!
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