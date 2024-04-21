Новосибирские подростки украли улей с пчёлами на Алтае, чтобы привезти родителям мёд

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны трое подростков.

В краже заподозрили приехавших на учебно-тренировочные сборы несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет.

Юноши рассказали полицейским, что пробрались на пасеку, полностью закутавшись в одежду, и похитили улей.

Затем они вынули из него соты, а остальное выбросили в овраг. Поступок они объяснили желанием привезти родителям соты в качестве подарка.

Ущерб от действий подростков оценили в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде.