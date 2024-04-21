Новосибирские подростки украли улей с пчёлами на Алтае, чтобы привезти родителям мёд

Инцидент произошел в курортном городе Белокурихи. Хозяин пасеки обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже улья с семьей пчел и сотами, наполненными медом.
Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны трое подростков.
В краже заподозрили приехавших на учебно-тренировочные сборы несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет.
Юноши рассказали полицейским, что пробрались на пасеку, полностью закутавшись в одежду, и похитили улей.
Затем они вынули из него соты, а остальное выбросили в овраг. Поступок они объяснили желанием привезти родителям соты в качестве подарка.
Ущерб от действий подростков оценили в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде.
Источник:
- Пойманные на краже алкоголя школьники пытались вызвать на бой сотрудника магазина
- Собаки напали на двух подростков, мирно сидевших на обочине дороги
- Норка пытается украсть часть улова рыбака
- Подростки обокрали пекарню на глазах у продавщицы
- В Севастополе подростки пытались украсть пожертвования в часовне