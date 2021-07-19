Мародер решил запихнуть в свой автомобиль большой телевизор

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В сети появились трагикомическое видео из охваченного беспорядками африканского города Питермарицбург. В нём мародер пытается засунуть в свой автомобиль 58-дюймовый телевизор.
Мужчина пытался запихнуть украденный телевизор в салон и багажник, но раз за разом терпел неудачу.
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- простите, питермарицбургер с чем?
2. Выдави заднее стекло ( оно на уплотнителе) а после вставить обратно за 15 мин
3. Выбросить упаковку и аккуратно на заднее сидение
Пишут, что по большей части полиция не вмешивается.