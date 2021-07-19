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Мародер решил запихнуть в свой автомобиль большой телевизор

Мародер решил запихнуть в свой автомобиль большой телевизор (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: ynews   Питермарицбург   африка   видео   кража   мародер   телевизор   юар   
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В сети появились трагикомическое видео из охваченного беспорядками африканского города Питермарицбург. В нём мародер пытается засунуть в свой автомобиль 58-дюймовый телевизор.

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Метки: ynews   Питермарицбург   африка   видео   кража   мародер   телевизор   юар   
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10  комментариев
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3k
Азиз Ниязов Час назад
Как говорил наш полковник служивший в Анголе. С пальм поспрыгивали, хвосты пообрубали и давай с людьми жить)))
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7k
Перст Указующий 9 минут назад
- дайте мне пожалуйста питермарицбургер с лимоном!
- простите, питермарицбургер с чем?
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5k
Свирепый Бамбр 24 минуты назад
Именно так и устроена ловушка для обезьян.
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35k
Олег Полчаса назад
1. скотчем на крышу
2. Выдави заднее стекло ( оно на уплотнителе) а после вставить обратно за 15 мин
3. Выбросить упаковку и аккуратно на заднее сидение
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4k
Борис Карабанов Полчаса назад
Как увлеченно протестует!
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34k
Игорь Полчаса назад
Ну х/з что у них там твориться... Я не знаток английского, но, чувак стырил телек, 3,5минуты его пакует под камеру, даже не пытаясь камеру как-то закрыть, или надеть маску. Где же у них полиция?
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818
Оксид Бетона Час назад
Ну кто бы сомневался, что ниггер! Обезьяны беспредельничают!
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Жадность и тупость в одном флаконе.
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Alex Chebrikov

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