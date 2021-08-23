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Игуана укусила любительницу йоги

Игуана укусила любительницу йоги (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 11:22
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   багамы   видео   игуана   йога   неожиданно   прикол   
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Женщина занималась йогой на пляже на Багамских островах, когда неожиданно была атакована недовольным местным жителем.

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Метки: Девушка   багамы   видео   игуана   йога   неожиданно   прикол   
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16  комментариев
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5k
Sanar 2 часа назад
Опять негров угнетают) Я вот одного не пойму, зачем она загорала да ещё и в такой странной позе?
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356
Сигизмунд Лазаревич 19 секунд назад
ящерица просто не в курсе, что старых обезьян кусать нельзя.
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17k
Егор Минуту назад
А вот еще - нападение дикого стола:
//fishki.net/upload/users/2021/08/23/835796/0143eb1406c03377e7d13d88998df2f3.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/23/835796/0143eb1406c03377e7d13d88998df2f3.mp4
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4k
Станислав 21 минуту назад
самое забавное что игуана не убегает, и вот почему! .... У большинства игуан укус ядовит, но не смертелен для человека! Как правило, когда игуана кусает свою добычу, она впрыскивая яд, но поскольку не настолько она шустро бегает... её приходится тащится за жертвой пока не подействует яд. И в данном случае ящерица будет надеяться, что эта Йога, скоро склеит ласты =))))
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7k
Garpia121 22 минуты назад
Даже игуана посчитала это просто кормом.
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11k
Святослав Полчаса назад
БЛМы потребуют уничтожения всех игуан на этом острове...
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7k
Dabus Час назад
- До крови?
- Нет!

а визгу-то ....
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22k
SerGProS 2 часа назад
шоколадке придется долго лечиь палец эти гады ядовиты
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3k
Mimik 2 часа назад
Раскорячилась, понимаешь. Пройти не дают
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
вот, что бывает, когда убегаешь с плантации сахарного тростника. Работать, негры! Солнце еще высоко!
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93
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ 2 часа назад
живут же люди... специальный факинг фингер имеют)
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28k
Антон 2 часа назад
Игуана-расист.
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13k
Patmaz 2 часа назад
Фигня, у нее их еще 19 осталось
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