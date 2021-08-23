Игуана укусила любительницу йоги

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Женщина занималась йогой на пляже на Багамских островах, когда неожиданно была атакована недовольным местным жителем.
Игуана подползла к ничего не подозревающей женщине и укусила её за палец.
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- Нет!
а визгу-то ....