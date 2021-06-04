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Залипающая в телефоне девушка врезалась в дорожный знак

Залипающая в телефоне девушка врезалась в дорожный знак (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Дорожный знак   видео   курьезы   прикол   столкновение   сургут   
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Жительница Сургута попала в курьезное происшествие во время прогулки. Девушка слишком увлеклась перепиской в своем смартфоне и не заметила дорожный знак.

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Метки: Девушка   Дорожный знак   видео   курьезы   прикол   столкновение   сургут   
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42k
Максим Т. 2 часа назад
Еще и знак сломала

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15k
Денис 20 минут назад
Да вообще пох на тупую овцу. Со знаком-то что? Починили? :)
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2k
Semen Полчаса назад
Пустоголовая...
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313
Andrii Pohudin Полчаса назад
добротно так вдубасилась, аж знак повредила.
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33k
Гёз Уленшпигель 41 минуту назад
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730
labus 53 минуты назад
Залипающая в телефоне девушка врезалась в дорожный знакПосмотреть
Залипающая в телефоне девушка врезалась в дорожный знак
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
я одного такого зомби проучил, выхожу из метро, дверь рукой придерживаю, жду когда сзади идущий тоже самое сделает, но он шел уткнувшись в смартфон, ну я и отпустил дверь) Я же не швейцар ему.. Дверь тяжелая, на на Комсомольской)
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