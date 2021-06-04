Залипающая в телефоне девушка врезалась в дорожный знак

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Жительница Сургута попала в курьезное происшествие во время прогулки. Девушка слишком увлеклась перепиской в своем смартфоне и не заметила дорожный знак.
При столкновении драгоценный для девушки смартфон вылетел из рук и упал на дорогу. Сама барышня сильно не пострадала и отделалась ушибом.
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