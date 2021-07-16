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Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана

Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 10:21
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   корова   неожиданно   прикол   
122
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Корова нарушила покой посетителей ресторана в горах. Животное встало возле столиков с людьми и решило справить нужду. Женщина запечатлела бессовестную буренку на видео.

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Метки: видео   животные   корова   неожиданно   прикол   
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275
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
Я что то не пойму, кто из них бессовестный, корова или та дура что ее снимала!
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62k
Viktor Час назад
Да не угостили ничем, вот она и показала своё отношение!
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10k
кира Час назад
В ресторан? А QR-код у нее есть?
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336
Мурчелло кира 18 минут назад
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