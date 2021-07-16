Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана

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Корова нарушила покой посетителей ресторана в горах. Животное встало возле столиков с людьми и решило справить нужду. Женщина запечатлела бессовестную буренку на видео.
Полное погружение в природу.
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Метки: видео животные корова неожиданно прикол
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