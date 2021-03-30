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Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика

Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 07:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   дрессировка   животные   питбуль   собаки   
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Американский учебный центр Dark Dynasty K9s, который специализируется на разведении и обучении питбулей, орубликовал видео, демонстрирующее невероятный результат тренировки одной из этих бойцовских собак, для защиты своего владельца - 9-летнего мальчика.

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Метки: видео   домашние животные   дрессировка   животные   питбуль   собаки   
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6  комментариев
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14k
Alex ASK Час назад
Я б мальчика с такой собачкой обошёл подальше... Квартала за два :)
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8k
Vacony 8 секунд назад
это как дать мальчугану пистолет ...
интересно, а тренер точно был уверен что именно в защищенную руку вцепится песик ? рядом была голая нога считай и перекусить кость этой махине не сложно ...
А вообще - кто в уме будет подходить к мальчику с такой псиной ?
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1k
Николай 39 минут назад
Без намордника в тех краях вроде нельзя собаке гулять, а с намордником задачу не выполнит. Но даже с намордником к такой собаке только идиот сунется.
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2k
Виталий Касандров 51 минуту назад
Где то с мес назад на фишках попался гопник который утверждал что он с легкостью прирежет такую собачку ,наверное от него минус.
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