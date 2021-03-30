Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика

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Американский учебный центр Dark Dynasty K9s, который специализируется на разведении и обучении питбулей, орубликовал видео, демонстрирующее невероятный результат тренировки одной из этих бойцовских собак, для защиты своего владельца - 9-летнего мальчика.
На видео видно, что животное постоянно провоцируют, но собака не реагирует… Когда мальчику действительно начинают угрожать, питбуль защищает его!
Авторский пост
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интересно, а тренер точно был уверен что именно в защищенную руку вцепится песик ? рядом была голая нога считай и перекусить кость этой махине не сложно ...
А вообще - кто в уме будет подходить к мальчику с такой псиной ?