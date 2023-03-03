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Разборки конкурирующих банд в Лондоне

Разборки конкурирующих банд в Лондоне

Автор:
03 марта 2023 09:10
Сообщество : Криминал
Метки: Англия   банды   видео   криминал   лондон   разборки   
1237
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В столице Англии бандиты решили разобраться со своими конкурентами. Момент нападения попал на видео.

Делёжка территории и устранение конкурентов по продаже.

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Метки: Англия   банды   видео   криминал   лондон   разборки   
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12  комментариев
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8k
Колорад Час назад
Пистоны кончились?
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3k
ZET 38 минут назад
меткий стрелок...повезло барыгам конкурентам
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1k
Nick 48 минут назад
Тайрон - тупое животное
Ссылка www.youtube.com
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2k
Сергей Час назад
Стрелок многодетный отец?
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317
Liberman Час назад
если с 22-го стрелял(например из Беретты) - у них убойной силы нет, тупо протыкают.
из мелкашки надо в голову или серце(ну или аорту) точно попадать - остальное - человек доживет до приезда скорой, в данном случае со страху даже добегут до больницы.
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14k
banzai7 Час назад
Сколько попаданий в некритичные для жизнедеятельности органы способен выдержать средний гангста? Или пистолет совсем детский был?
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5k
Котэ 2 часа назад
коренные наглосаксы?
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98k
parallax 2 часа назад
Он холостыми что ли стрелял?
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317
Liberman parallax 55 минут назад
а водилу по ходу завалил...
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52k
dima423 2 часа назад
последний такой молодец...все двери за собой закрыл))) ...а если серьезно...то не понятно че не уехали...? машина была заведена, жми на газ, желательно рули в стрелка, и по съепкам...
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15k
Совранский 2 часа назад
та не может быть, то фильм снимают! это ж англИя - там всё бесплатно, на улицах розовые пони, и приезжим дают по мильону на границе мелкими купюрами!
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