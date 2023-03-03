Разборки конкурирующих банд в Лондоне

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В столице Англии бандиты решили разобраться со своими конкурентами. Момент нападения попал на видео.
Делёжка территории и устранение конкурентов по продаже.
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из мелкашки надо в голову или серце(ну или аорту) точно попадать - остальное - человек доживет до приезда скорой, в данном случае со страху даже добегут до больницы.