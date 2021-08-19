FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10584 поста • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Он вернулся! Радостные собаки встречают хозяина в аэропорту

Он вернулся! Радостные собаки встречают хозяина в аэропорту (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 09:28
Сообщество : Животные
Метки: аэропорт   видео   домашние животные   животные   преданность   собаки   хозяин   
571
1
1
Восхитительный момент - две собаки породы Джек-рассел-терьер катаются по полу со своим хозяином в зале прилета аэропорта в Испании, когда он возвращается домой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: аэропорт   видео   домашние животные   животные   преданность   собаки   хозяин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3
Thomsen 2 часа назад
))
моя такса от счастья напускала лужу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
64
punduga 48 минут назад
У меня лабрик и Джек рассел так встречают каждый раз, когда захожу домой, это пожалуй самые социальные собаки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Nikita 57 минут назад
Радости полные штаны.... Если бы они были..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят Необычное увлечение Министра обороны спасло жизнь 23 ребят Симпатичные и очаровательные черные красавцы Симпатичные и очаровательные черные красавцы Хозяин, не уходи на работу! Хозяин, не уходи на работу! Преданная собака пытается до последнего защитить своего хозяина Преданная собака пытается до последнего защитить своего хозяина Намек понятен? Пошли гулять! Намек понятен? Пошли гулять! Собаки бросились спасать тонущего хозяина Собаки бросились спасать тонущего хозяина
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

336161



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
3
238
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки
1
156
Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки
﻿
Ракурс меняет все: как выглядят инстаграм-дивы на самом деле (5 фото)
Ракурс меняет все: как выглядят инстаграм-дивы на самом деле (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#дтп#интересное#аварии#афганистан#фотографии#ynews#автомобили
#Юмор#факты#СССР#подборка#люди#ржач#картинки#авто аварии#природа#позитив
#история#животные#приколы#прикол#фильм#Россия#новости#мемы#актеры#сша

На что жалуетесь?

Вернуться