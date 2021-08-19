Он вернулся! Радостные собаки встречают хозяина в аэропорту

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Восхитительный момент - две собаки породы Джек-рассел-терьер катаются по полу со своим хозяином в зале прилета аэропорта в Испании, когда он возвращается домой.
47-летний Питер Сэйдж отсутствовал всего 11 дней, а когда он прилетел домой, двое его «детей» оказали ему самый теплый прием.
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