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Девушка украла шубу у посетительницы кафе

Девушка украла шубу у посетительницы кафе

Автор:
12 марта 2024 10:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   а че так можно было   воровка   кафе   кража   шубу   
852
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Она просто сняла её с вешалки и уехала.

По его словам, инцидент произошел в заведении на улице Новый Арбат. 27-летняя девушка пришла в кафе, села за столик и начала наблюдать за посетителями. В какой-то момент она увидела оставленную на вешалке норковую шубу, надела ее и ушла.


Кража попала на видео.

Хозяйка шубы заметила пропажу и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую вычислили и задержали в Туле. В ходе обыска у нее обнаружили украденную одежду.

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Метки: Видео   а че так можно было   воровка   кафе   кража   шубу   
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4  комментария
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5k
Отвратительный Мужик 49 минут назад
Умственные способности некоторых граждан вызывают у меня огромное сомнение.
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7k
Бу 44 минуты назад
...одела не ту шубу)))
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78k
Viktor 44 минуты назад
Заголовок надо поменять: - Воровка украла шубу ....
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