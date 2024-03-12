Девушка украла шубу у посетительницы кафе

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Она просто сняла её с вешалки и уехала.
По его словам, инцидент произошел в заведении на улице Новый Арбат. 27-летняя девушка пришла в кафе, села за столик и начала наблюдать за посетителями. В какой-то момент она увидела оставленную на вешалке норковую шубу, надела ее и ушла.
Кража попала на видео.
Хозяйка шубы заметила пропажу и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую вычислили и задержали в Туле. В ходе обыска у нее обнаружили украденную одежду.
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