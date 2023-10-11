На Камчатке уголовник совершил разбойное нападение на магазин за 20 секунд

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Угрожая сотруднице магазина ножом, злоумышленник похитил из кассы денежные средства в сумме 12 тысяч рублей и скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по горячим следам. Злоумышленником оказался ранее судимый, неработающий 39-летний местный житель.
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