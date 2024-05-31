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В Москве парень вынес из супермаркета суши, а потом напал на продавца с ножом

В Москве парень вынес из супермаркета суши, а потом напал на продавца с ножом

Автор:
31 мая 2024 19:40
Сообщество : Криминал
Метки: вооруженное ограбление   интересное   кража   нападение   ограбление   полиция   суши   фото   
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На улице грабителя ждали несколько друзей, которые ждали суши.

В Москве парень пришёл во «ВкусВилл», чтобы стащить три коробочки с суши. Парень зашёл в магазин, засунул суши под футболку и вышел. Минуя кассу, он направился к выходу. Кражу заметил охранник магазина и выбежал за воришкой. На улице его ждала компания друзей. Охранник попытался забрать суши, но один из друзей несколько раз ударил его ножом, сообщает Baza.

После нападения мужчины как ни в чём не бывало уехали на автобусе. Охраннику потребовалась помощь врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо. Двоих нападавших задержали. В автобусе мужчины демонстрировали окровавленный нож и перепугали пассажиров. Задержанными оказались 27-летний житель Москвы Денис Гайсенок и 35-летний Денис Бутурлин из Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». По факту нанесения телесных повреждений проводится проверка, - сообщили в московской полиции.

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Метки: вооруженное ограбление   интересное   кража   нападение   ограбление   полиция   суши   фото   
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11  комментариев
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
привет тем, кто вошёл в пост хейтить мигрантов
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22k
КВТИУ-80 40 минут назад
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150k
parallax 59 минут назад
Украл, выпил (съел) - в тюрьму.
Романтика-а-а.
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19k
GROMOZEKA Час назад
Несколько раз ударить человека ножом из-за суши.
Мне кажется тут надо сразу таких на урановые рудники отправлять
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3k
Yus Час назад
Как уехать в колонию, за полторы тысячи. Гениальное решение.
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62
Al Di 2 часа назад
Шаблон сломан.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5079 постов (4864 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357854



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