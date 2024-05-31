В Москве парень вынес из супермаркета суши, а потом напал на продавца с ножом

На улице грабителя ждали несколько друзей, которые ждали суши.
В Москве парень пришёл во «ВкусВилл», чтобы стащить три коробочки с суши. Парень зашёл в магазин, засунул суши под футболку и вышел. Минуя кассу, он направился к выходу. Кражу заметил охранник магазина и выбежал за воришкой. На улице его ждала компания друзей. Охранник попытался забрать суши, но один из друзей несколько раз ударил его ножом, сообщает Baza.
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После нападения мужчины как ни в чём не бывало уехали на автобусе. Охраннику потребовалась помощь врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо. Двоих нападавших задержали. В автобусе мужчины демонстрировали окровавленный нож и перепугали пассажиров. Задержанными оказались 27-летний житель Москвы Денис Гайсенок и 35-летний Денис Бутурлин из Челябинской области.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». По факту нанесения телесных повреждений проводится проверка, - сообщили в московской полиции.
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Романтика-а-а.
Мне кажется тут надо сразу таких на урановые рудники отправлять
Мороз побил урожай, а так подкормка и как итог урожай лучше.