В Москве парень вынес из супермаркета суши, а потом напал на продавца с ножом

В Москве парень пришёл во «ВкусВилл», чтобы стащить три коробочки с суши. Парень зашёл в магазин, засунул суши под футболку и вышел. Минуя кассу, он направился к выходу. Кражу заметил охранник магазина и выбежал за воришкой. На улице его ждала компания друзей. Охранник попытался забрать суши, но один из друзей несколько раз ударил его ножом, сообщает Baza.