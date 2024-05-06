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Самое антипохмельное ограбление в Петербурге: местный житель украл 13,5 литра пива из фургона с пенным

Самое антипохмельное ограбление в Петербурге: местный житель украл 13,5 литра пива из фургона с пенным

Автор:
06 мая 2024 09:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Петербург   кража   ограбление   пенное   пиво   
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Пока грузчики выгружали пиво в магазин "РосАл 24" на улице Генерала Кравченко, к их фургону подошёл неизвестный. Мужик увидел раскрытые двери, за которыми скрывалось множество упаковок пива. Удержаться от соблазна не взять одну он не смог.

Сразу после этого довольный мужик сбежал с места происшествия с одной упаковкой пива. Внутри — девять полуторалитровых бутылок пенного.


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Метки: Видео   Петербург   кража   ограбление   пенное   пиво   
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Mexanik79 Час назад
Ха слобак.


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Димка Смола/67 2 часа назад
Поймать элементарно..... чараз пару часов вернется за добавкой..... просто подождать
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1537 постов (1496 в горячем)

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