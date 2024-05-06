Самое антипохмельное ограбление в Петербурге: местный житель украл 13,5 литра пива из фургона с пенным

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Пока грузчики выгружали пиво в магазин "РосАл 24" на улице Генерала Кравченко, к их фургону подошёл неизвестный. Мужик увидел раскрытые двери, за которыми скрывалось множество упаковок пива. Удержаться от соблазна не взять одну он не смог.
Сразу после этого довольный мужик сбежал с места происшествия с одной упаковкой пива. Внутри — девять полуторалитровых бутылок пенного.
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