Спасенная корова напала на толпу людей в Египте

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Корова, вытащенная из реки, разогнала своих спасателей. Один из свидетелей запечатлел драматичный инцидент и погоню, устроенную разъярённой скотиной.
Жители египетского населённого пункта, обнаружив местную бурёнку, угодившую в затруднительное положение, совместными усилиями вытащили животное из водоёма. Затем корова, оказавшись на мостовой, решила разобраться со своими спасателями и разогнала толпу.
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Так нет же, вытащили...
Осерчала скотина от такой невезухи...
"Если кто-то холит её и нежит,
Это только тот, кто потом зарежет."
(С) А.В.Макаревич
Не я придумал!