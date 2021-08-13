FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10562 поста • 1260 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Спасенная корова напала на толпу людей в Египте

Спасенная корова напала на толпу людей в Египте (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 09:40
Сообщество : Животные
Метки: атака   видео   египет   корова   нападение животного   спасение   
362
1
1
Корова, вытащенная из реки, разогнала своих спасателей. Один из свидетелей запечатлел драматичный инцидент и погоню, устроенную разъярённой скотиной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: атака   видео   египет   корова   нападение животного   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Helimen 3 часа назад
Шла топиться от жизни скотской...
Так нет же, вытащили...
Осерчала скотина от такой невезухи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
126
⛔ Александр ⛔ 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Uron 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296k
Booharik 2 часа назад
Она поняла, что..
"Если кто-то холит её и нежит,
Это только тот, кто потом зарежет."
(С) А.В.Макаревич
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Ну, ведь неслучайно, что есть такое ругательство - скотина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 2 часа назад
Не делай добра, не получишь зла.
Не я придумал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Есть такая работа - мусор разгребать Есть такая работа - мусор разгребать Застрявшая на дрейфующей льдине корова сама спасла себя Застрявшая на дрейфующей льдине корова сама спасла себя Умная корова подсказала дорогу Умная корова подсказала дорогу Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали Крикливый лисенок не хотел, чтобы его спасали Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана Бессовестная корова шокировала посетителей ресторана Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

694589



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вы не поверите, что эти фотографии - не фотошоп!
5
54
Вы не поверите, что эти фотографии - не фотошоп!
Не ешьте это немедленно: о проблемах худеющих
2
130
Не ешьте это немедленно: о проблемах худеющих
﻿
Набирающие популярность в сообществах
RDS GP 4 Этап Рязань
0
0
RDS GP 4 Этап Рязань
Little Big сняли клип про усатых женщин с победительницей «Евровидения-2018»
1
9
Little Big сняли клип про усатых женщин с победительницей «Евровидения-2018»
Как и чем живет наша золотая молодежь (10 фото)
Как и чем живет наша золотая молодежь (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#ynews#аварии#СССР#Украина#интересное#приколы#девушки
#история#Юмор#животные#дтп#картинки#авто аварии#сша#фильм#автомир#дети
#интересно#Россия#кино#подборка#новости#прикол#фотографии#автомобили#страна#интернет

На что жалуетесь?

Вернуться