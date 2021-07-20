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Умная корова подсказала дорогу

Умная корова подсказала дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 09:51
Сообщество : Животные
Метки: болонья   видео   животные   испания   корова   
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В Испании мужчины остановились возле коровы, чтобы узнать, как добраться до прибрежной деревни Болонья.

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Метки: болонья   видео   животные   испания   корова   
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7k
Перст Указующий 55 минут назад
так не первый раз же
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
А вот наоборот.
Ссылка www.youtube.com
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904
Not Found! Полчаса назад
А мне показалась, что корова просто послала этих Macho пойти лесом (как сказал
Alex - "Как вы достали")
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34k
Alex 47 минут назад
"Как вы достали", подумала корова
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3dmonkey

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