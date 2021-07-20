Умная корова подсказала дорогу

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В Испании мужчины остановились возле коровы, чтобы узнать, как добраться до прибрежной деревни Болонья.
Бурёнка не растерялась и указала направление.
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