Спасение запутавшегося в рыболовной сетке сивуча

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Жители сахалинского поселка Ноглики спасли молодого сивуча, который запутался в рыболовной сети. Несколько человек держали животного палкой, чтобы он никого не поранил, а другие в это время срезали сетку.
Перепуганное животное сопротивлялось изо всех сил, но в итоге было освобождено и скрылось в море под радостные крики собравшихся.
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