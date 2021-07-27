Спасение запутавшегося в рыболовной сетке сивуча

Жители сахалинского поселка Ноглики спасли молодого сивуча, который запутался в рыболовной сети. Несколько человек держали животного палкой, чтобы он никого не поранил, а другие в это время срезали сетку.

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Перепуганное животное сопротивлялось изо всех сил, но в итоге было освобождено и скрылось в море под радостные крики собравшихся.