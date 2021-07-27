FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10504 поста • 1255 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Спасение запутавшегося в рыболовной сетке сивуча

Спасение запутавшегося в рыболовной сетке сивуча (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 08:38
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   сахалин   сивуч   спасение   
248
1
1
Жители сахалинского поселка Ноглики спасли молодого сивуча, который запутался в рыболовной сети. Несколько человек держали животного палкой, чтобы он никого не поранил, а другие в это время срезали сетку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   сахалин   сивуч   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Izrin Maria 2 часа назад
Молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Nikolay 6 минут назад
Повезло ластоногому, нормальные мужики попались. Другие бы сначала прибили, потом стали выпутывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Александр Хухарев 10 минут назад
Служил в Ногликах 89-90е годы. И новость про сивуча первая оттуда за прошедшие с тех пор годы.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео) «Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео) Спасательная операция с неожиданным финалом Спасательная операция с неожиданным финалом Школьники спасли уплывавшую на льдине собаку Школьники спасли уплывавшую на льдине собаку Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке Спасение белки от агрессивных окуней Спасение белки от агрессивных окуней Спасение попавшей в беду цапли Спасение попавшей в беду цапли
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

667771



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
0
62
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
«К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов
1
200
«К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов
﻿
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#история#подборка#прикол#фотографии#фильм#спорт#аварии#прикольные
#Юмор#факты#кино#Россия#автомобили#автомир#дтп#в мире#дети#природа
#интересно#животные#люди#интересное#истории#ynews#шоу бизнес#красота#авто аварии#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться