Застрявшая на дрейфующей льдине корова сама спасла себя

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Благодаря ставшей героиней этого видео бурёнке выражение «как корова на льду» может заиграть новыми красками. В Гафурийском районе Башкирии оказавшаяся во время половодья на тонкой льдине корова смогла спастись и выбраться на берег.
Животное выждало момент и аккуратно перешло со своей льдины на другую, расположившуюся у берега.
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