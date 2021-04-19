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Застрявшая на дрейфующей льдине корова сама спасла себя

Застрявшая на дрейфующей льдине корова сама спасла себя (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 11:14
Метки: Башкирия   Россия   видео   животные   корова   спасение   
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Благодаря ставшей героиней этого видео бурёнке выражение «как корова на льду» может заиграть новыми красками. В Гафурийском районе Башкирии оказавшаяся во время половодья на тонкой льдине корова смогла спастись и выбраться на берег.

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Метки: Башкирия   Россия   видео   животные   корова   спасение   
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2  комментария
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алексей 42 минуты назад
корова оказалась умней и проворней некоторых любителей зимней (весенней )рыбалки
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61k
Доктор Джонс 13 минут назад
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