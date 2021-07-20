Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры

Перенесший недавно инсульт дедушка первый увидел змею, но из-за своего состояния не смог забрать ребенка сам. Он привлек внимание отца мальчика и тот добежал до ребенка.



Кобра проползла мимо игрушек и попыталась заползти в дом. К счастью, мужчина успел закрыть дверь.