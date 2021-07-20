Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры

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Житель Вьетнама увидел ползущую к его сыну королевскую кобру и поспешил забрать мальчика в дом. Установленная на территории двора дома камера наблюдения запечатлела момент спасения.
Перенесший недавно инсульт дедушка первый увидел змею, но из-за своего состояния не смог забрать ребенка сам. Он привлек внимание отца мальчика и тот добежал до ребенка.
Кобра проползла мимо игрушек и попыталась заползти в дом. К счастью, мужчина успел закрыть дверь.
Кобра проползла мимо игрушек и попыталась заползти в дом. К счастью, мужчина успел закрыть дверь.
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Нападает так прямо и зло, прямо как стая диких собак.
Брр!