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Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры

Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   видео   дедушка   животные   змея   отец   пап   спасение   сын   
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Житель Вьетнама увидел ползущую к его сыну королевскую кобру и поспешил забрать мальчика в дом. Установленная на территории двора дома камера наблюдения запечатлела момент спасения.

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Метки: Вьетнам   видео   дедушка   животные   змея   отец   пап   спасение   сын   
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7  комментариев
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6k
Татьяна Юсова Час назад
Настырная такая! Прям преследовала людей и ломилась в двери. Ужжас!
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27k
Игорь Полчаса назад
Не иначе Нагайна.
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982
Killa Полчаса назад
Ты смотри какая агрессивная! А дед-то в штаны навалил и дёру дал
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47k
parallax Час назад
Видимо в доме крысы есть. Человек для неё не добыча.
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8k
Клёст Час назад
Надо же, какая резкая тварь, не ожидал.
Нападает так прямо и зло, прямо как стая диких собак.
Брр!
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369
rus-abbas Час назад
Тема в гости пожаловала....
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369
rus-abbas Час назад
Теща!!
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