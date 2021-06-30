Амурский тигр вышел к поселку Приморского края и напугал жителей

Как рассказали в центре «Амурский тигр», в настоящее время специалисты ведут поиск полосатого хищника, чтобы отловить его и поместить на обследование в центр реабилитации, где эксперты могли бы определить причины столь странного поведения. Вместе с тем, отмечается, что разыскать зверя в тёплое время года — процесс непростой.



«Летом этот процесс гораздо сложнее, ведь в отличие от зимнего периода зверь практически не оставляет следов при передвижении», — сообщается на официальной странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram.