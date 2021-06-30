Амурский тигр вышел к поселку Приморского края и напугал жителей

336
1
1
Хищник слишком близко подобрался к жителям поселка его заметили на траве у дороги, где зверь спокойно лежал и наслаждался солнцем.
Как рассказали в центре «Амурский тигр», в настоящее время специалисты ведут поиск полосатого хищника, чтобы отловить его и поместить на обследование в центр реабилитации, где эксперты могли бы определить причины столь странного поведения. Вместе с тем, отмечается, что разыскать зверя в тёплое время года — процесс непростой.
«Летом этот процесс гораздо сложнее, ведь в отличие от зимнего периода зверь практически не оставляет следов при передвижении», — сообщается на официальной странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram.
«Летом этот процесс гораздо сложнее, ведь в отличие от зимнего периода зверь практически не оставляет следов при передвижении», — сообщается на официальной странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram.
Источник:
Специалисты просят приморцев, которым доведётся встретиться с тигром, первым делом сообщить об этом в региональный охотнадзор, чтобы у сотрудников ведомства была возможность оперативно прибыть на место событий и выследить зверя.
«В данной ситуации это необходимо в первую очередь для безопасности самого зверя — встреча с недобрыми людьми может закончиться трагически», — подчеркнули в центре «Амурский тигр».
«В данной ситуации это необходимо в первую очередь для безопасности самого зверя — встреча с недобрыми людьми может закончиться трагически», — подчеркнули в центре «Амурский тигр».
Источник:
Ссылки по теме:
- Наглый морской лев запрыгнул на лодку и обокрал рыбаков
- Недовольное тигриное "мяу"
- Бегемот против стаи львов: кто кого боится?
- Отмороженный гусь против тигра
- Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера
25
Понравилось25
Новости партнёров