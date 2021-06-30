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Амурский тигр вышел к поселку Приморского края и напугал жителей

Амурский тигр вышел к поселку Приморского края и напугал жителей (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Приморский край   амурский тигр   видео   дикие животные   животные   тигр   
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Хищник слишком близко подобрался к жителям поселка его заметили на траве у дороги, где зверь спокойно лежал и наслаждался солнцем.

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Метки: Приморский край   амурский тигр   видео   дикие животные   животные   тигр   
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Мафусаил Час назад
Главное не кормить, ни собой, ни чем!
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11k
Кархародон 6 минут назад
Что-то не то с кисой. Это не заповедник в Африке, где туристы на автомобилях косяками ездят, и где львы уверены, что это им привозят людей показать, а не наоборот.
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