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Когда под рукой нет сковороды, а кушать на работе хочется

Когда под рукой нет сковороды, а кушать на работе хочется (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 13:39
Сообщество : Еда
Метки: видео   завтрак   креатив   лопата   машинист   паровоз   поезд   прикол   
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Машинисты показали, как готовят себе завтрак на лопате. Да, вы не ошиблись. Они приготовили большую и сытную яичницу в топке паровоза.

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Метки: видео   завтрак   креатив   лопата   машинист   паровоз   поезд   прикол   
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Viktor Час назад
От угля-то хоть почистили?
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Йожык Час назад
Надо было блины жарить
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Mr.Adamson

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