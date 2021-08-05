Когда под рукой нет сковороды, а кушать на работе хочется

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Машинисты показали, как готовят себе завтрак на лопате. Да, вы не ошиблись. Они приготовили большую и сытную яичницу в топке паровоза.
Необычное место приготовления завтрака.
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