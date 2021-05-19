FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10216 постов • 1232 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Заяц решил посоревноваться в скорости с поездом

Заяц решил посоревноваться в скорости с поездом (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   Юмор   видео   животные   поезд   прикол   скорость   
1078
1
1
Колоритный ушастый бегун повеселил машиниста и его помощника. Один из мужчин снял на видео, как заяц бежит рядом с поездом, а потом и вовсе обгоняет его.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Заяц   Юмор   видео   животные   поезд   прикол   скорость   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Балбес ! Чуть, чуть и одни ухи остались бы )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
971
Алексей 3 минуты назад
Да я бы заметил что косой их сделал ни раз, причём на полном бездорожье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Sandmann Полчаса назад
Есть над чем задуматься тренерам по лёгкой атлетики (я насчёт "впереди паровоза")... А заяц - герой, классно сиганул с трамплина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков Час назад
прикольный чувак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 2 часа назад
Утренняя пробежка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Acu900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Acu900 2 часа назад
Зайца контролер высадил- билета у него не оказалось. Вот и пришлось зайцу дальше своим ходом добираться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
смт 2 часа назад
Заяц: Ржите-ржите, я ещё вторую не включил-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью 2 часа назад
Заис предупредить хотел, что впереди медвед рельсу шатал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени «Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым Неуклюжий пес почуствовал себя виноватым А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца Сеанс синхронного кивания Сеанс синхронного кивания Собака и большая палка Собака и большая палка Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

484847



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
6
72
10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
3
276
В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Российские актеры, которые собственноручно испортили себе репутацию
1
143
Российские актеры, которые собственноручно испортили себе репутацию
Существует ли у животных душа и что происходит с ней после смерти
1
1
Существует ли у животных душа и что происходит с ней после смерти
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#дтп#картинки#подборка#Разное#новости#приколы#шоу бизнес#собака
#Юмор#история#животные#аварии#люди#Россия#автомир#сатира#прикольные#Исторические факты
#интересно#интересное#прикол#авто аварии#СССР#кино#автомобили#сша#познавательно#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться