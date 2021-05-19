Заяц решил посоревноваться в скорости с поездом

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Колоритный ушастый бегун повеселил машиниста и его помощника. Один из мужчин снял на видео, как заяц бежит рядом с поездом, а потом и вовсе обгоняет его.
Ушастый спортсмен и его утренняя пробежка. Присутствует ненормативная лексика.
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