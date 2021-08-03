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Когда прокачал свою лодку по полной

Когда прокачал свою лодку по полной (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 11:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   лодка   прикол   
387
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Тот самый момент, когда попросил таксиста ехать быстрее и накинул ему немного денег. Во время просмотра видеоролика невольно возникает желание пристегнуться.

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Метки: Юмор   видео   лодка   прикол   
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8  комментариев
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3k
Димка Смола/67 48 минут назад
Любой рабочий так в пятницу с работы уходит, оценка 3 + )))
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23k
Батончик с маком 9 минут назад
Ещё бы подводные крылья приделал
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22k
Сибиряк 18 минут назад
осталось только при#уярить монитор
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13k
alexis 21 минуту назад
В КиБ, а на часах 21:50
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15k
Пумба Полчаса назад
И чо?! Сколько там той скорости? Узлов 20 или целых 25?
Ссылка youtu.be
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38k
dima423 43 минуты назад
нихера себе глиссер))
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549
робт 48 минут назад
большая часть кпд в воздух улетает
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35k
Франц Лефорт 53 минуты назад
И на сколько хватит движка при такой прокачке?
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