Когда прокачал свою лодку по полной

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Тот самый момент, когда попросил таксиста ехать быстрее и накинул ему немного денег. Во время просмотра видеоролика невольно возникает желание пристегнуться.
Шеф, трогай! До Бангкока и обратно.
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