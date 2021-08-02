Последствия быстрой и эффектной смерти водонагревателя

Чтобы техника служила вам долго и хорошо, её необходимо обслуживать. При этом нужно делать это правильно и своевременно. В противном случае можно оказаться на месте героев видео.

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Когда остаётся только смотреть на грязную ржавую жижу повсюду и смеяться. Присутствует ненормативная лексика.