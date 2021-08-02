Последствия быстрой и эффектной смерти водонагревателя

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Чтобы техника служила вам долго и хорошо, её необходимо обслуживать. При этом нужно делать это правильно и своевременно. В противном случае можно оказаться на месте героев видео.
Когда остаётся только смотреть на грязную ржавую жижу повсюду и смеяться. Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Юмор бойлер видео водонагреватель прикол
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Это - залежи ржавчины на дне.
С бойлера снимают оба шланга.
Трубку заполнения переставляют на выход горячей воды из бойлера.
Надевают водопроводной шланг на штуцер подачи воды, опускают в канализацию.
Открывают напор
Холодная вода струей смывает в калализацию все залежи со дна бойлера.
Открываем бойлер, только очистив его таким образом
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