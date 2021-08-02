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Последствия быстрой и эффектной смерти водонагревателя

Последствия быстрой и эффектной смерти водонагревателя (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 12:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бойлер   видео   водонагреватель   прикол   
427
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Чтобы техника служила вам долго и хорошо, её необходимо обслуживать. При этом нужно делать это правильно и своевременно. В противном случае можно оказаться на месте героев видео.

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Метки: Юмор   бойлер   видео   водонагреватель   прикол   
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9  комментариев
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78k
Броненосец Потелкам Час назад
Рассказываю.
Это - залежи ржавчины на дне.
С бойлера снимают оба шланга.
Трубку заполнения переставляют на выход горячей воды из бойлера.
Надевают водопроводной шланг на штуцер подачи воды, опускают в канализацию.
Открывают напор
Холодная вода струей смывает в калализацию все залежи со дна бойлера.
Открываем бойлер, только очистив его таким образом
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872
Александр 7 минут назад
Цена вопроса была 300-800 рублей!!!
Предохранительный клапан
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5k
Ruk 14 минут назад
нужен совет - электробойлеру 3 года, термекс, вода из своего колодца, холодная из крана норм, горячая вода с тухловатым запахом - почему и как с этим бороться
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54
SHIBAN 42 минуты назад
Бойлер наверное отработал лет 20
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Интересно - какой срок службы у данного экземпляра
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35k
jonnyD Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) Час назад
да да, водонагреватели надо периодически чистить от накапливающейся накипи, да и анод не забывать ставить новый
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