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Шутник сделал своей девушке запоминающийся сюрприз

Шутник сделал своей девушке запоминающийся сюрприз (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   отношения   прикол   путешествия   розыгрыш   самолет   
538
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На территории аэропорта парень предложил своей второй половинке загадать цифру от 1 до 17. Героиня ролика и представить себе не могла, что на самом деле она выбирает место их дальнейшего отдыха.

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Метки: Юмор   видео   отношения   прикол   путешествия   розыгрыш   самолет   
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35k
jonnyD 17 минут назад
Отправь бабу в Саратов !
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524
Alexander Kolesnikov 6 минут назад
Сейчас Карелия переполнена туристами из Питера. Цены на съемное жилье взлетели даже в окрестных селах.
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! 16 минут назад
Табло с международными рейсами "покреативней" было бы.
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593
Rozario 39 минут назад
меня поразили географические познания девушки о городах России - я например не знал что в Петрозаводске холодно и медведи.
я и сейчас не знаю ничего о Петрозаводске, пойду погуглю и повикипедю.
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6k
Кружок 46 минут назад
Ни разу не постанова ...
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