Шутник сделал своей девушке запоминающийся сюрприз

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На территории аэропорта парень предложил своей второй половинке загадать цифру от 1 до 17. Героиня ролика и представить себе не могла, что на самом деле она выбирает место их дальнейшего отдыха.
Этот парень умеет удивить свою второю половинку.
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я и сейчас не знаю ничего о Петрозаводске, пойду погуглю и повикипедю.
помню в сйколе учили что оленю кушают ягель.
:)
и ещё помню что где ягель - там должны быть чукчи.
а где пальмы - там негры.