Российским синхронисткам опять выключили музыку на Олимпиаде

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«Я думала, хотя бы эти Олимпийские игры пройдут без накладок с музыкой. Это что вообще творится такое?» — возмущалась синхронистка Алла Шишкина после выступления Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в квалификации. И как тут не возмущаться? Все дуэты выступали себе спокойно, и только наши снова столкнулись с техническими неполадками.Выступление российских синхронисток на Олимпиаде в Токио омрачилось проблемами с музыкой. Пловчихи недавно сталкивались с похожей ситуацией на чемпионате Европы. Тогда подводные динамики оказались неисправны и всем участницам пришлось выступать заново. Так что к таким проблемам нашим спортсменкам уж точно привыкать не надо.Но вот на Олимпиаде до выступления Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко всё работало идеально. А как только девушки вышли на помост, что-то пошло не так. Россиянки начали выступление величественной походкой и с уверенными, непробиваемыми взглядами. И это несмотря на то, что им включили неправильную музыку!Девушек это, казалось, совсем не смущает. Ромашина и Колесниченко были непоколебимы и без тени сомнения продолжали идти к бассейну. Музыка начала заедать, а вскоре её и вовсе выключили, а наши пловчихи замерли в стартовой позе. Девушки ждали момента, когда они всё-таки смогут показать программу. Но вскоре их попросили уйти с помоста и начать исполнение заново. Настрой спортсменок это совсем не сбило. Они смущённо улыбнулись и выступили как ни в чём не бывало.«Пауков» Ромашина и Колесниченко исполнили гениально. Бешеный темп, идеально дотянутые носки и поразительная синхронность. Феноменальное выступление россиянок заставило всех забыть о проблемах, с которыми они столкнулись. «Молодцы, молодцы!», — скандировали трибуны. После завершения программы девушки радостные вышли из бассейна. 97,9000 — невероятно высокая оценка!После объявления результатов Ромашину и Колесниченко встретила плачущая Татьяна Данченко. Тренер сильно разволновалась из-за проблем, с которыми столкнулись её спортсменки.