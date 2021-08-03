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Российским синхронисткам опять выключили музыку на Олимпиаде

Российским синхронисткам опять выключили музыку на Олимпиаде (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 03:38
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Россия   русофобия   спорт   
446
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Россиянкам поставили чужую музыку, потом вообще выключили, но это никак не сбило российских спортсменок.

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Метки: Россия   русофобия   спорт   
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4  комментария
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10k
котегRUS 3 часа назад
Болеем за Наших Русалочек!!!
Россия Вперед!!!

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12k
хз Час назад
Как только запретили выступать под своим флагом и добавили кучу дискриминирующих условий нужно было сразу забить на этот фарс под названием "олимпиада", а теперь сидите обтекайте, каждый сам себе теперь спортсмен, а не Олимпийская сборная России.
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40k
Александр 2 часа назад
Эй синхронистки - в вас харкнули ещё до олимпиады, и продолжают унижать на олимпиаде, а вы продолжайте радовать публику, которая в вас плюет. Или вы не знали куда ехали? Только не говорите нигде, что вы представляете Россию. Вы там представляете сами себя, захотели бабла - терпите оскорбления и унижения. Музыка у них ещё скажите случайно отключилась… ну ну.
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23k
Батончик с маком 3 часа назад
Это позорище а не олимпиада. Шестерки уже не знают как нагадить, лишь бы угодить хозяевам. Пора организовывать свои спортивные игры, желательно в Крыму или на Курилах
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