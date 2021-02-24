Беспечный лыжник едва не погиб, упав в яму с ледяной водой в Сочи

517
1
1
Опасный спуск неподалеку от Красной поляны в Сочи закончился падением в яму с водой и переломами ноги и обеих рук. Момент падения экстремала и его спасение запечатлел очевидец.
Пишет автор:
"Молодой лыжник Илья катался во фрирайде в стороне от горнолыжного курорта, естественно, без "лавинки", на слаломных прокатных лыжах. На слаломных, Карл, в пухляке! Слава богу, надел шлем (спасший ему жизнь)!!! Как я понял, катался он с группой друзей/знакомых и про эту яму его предупредили, более того, на видео видно, как перед самой ямой стоит лыжник и показывает ему палкой направление, куда ехать! Но слабоумие и отвага подсказали, что нужно ехать вправо на большой скорости и нырять в "прорубь" с 7-8м высоты. Итог: перелом двух рук (один перелом открытый) и перелом ноги. Легко отделался!
Хочу отдельно поблагодарить спасателей курорта! Ведь они НЕ ОБЯЗАНЫ ВЫЕЗЖАТЬ на вызов за пределами зон катания, особенно в стороне от курорта!"
×
Хочу отдельно поблагодарить спасателей курорта! Ведь они НЕ ОБЯЗАНЫ ВЫЕЗЖАТЬ на вызов за пределами зон катания, особенно в стороне от курорта!"
"С каждым днем я встречаю всё больше неадекватных катальщиков (есть ощущение, что они перебрались с автомобильных дорог на горнолыжные склоны)
Зона этого горного Цирка выглядит безопасной и большинство не подготовленных людей едут туда "раздавить пухлого", не осознавая какому риску они себя подвергают - некоторые маршруты заканчиваются скалой или водопадом высотой 5-15м;
здесь периодически сходят лавины, способные снести деревянный дом! Выезд из Цирка проходит по узкому кулуару, в который сходят все большие лавины этого Цирка, там же находится эта "прорубь" - ловушка. И это еще не все опасности..."
Но люди прутся туда с детьми!
Едут, не зная маршрута!
Я уже не говорю про наличие "лавинки".
Я уже совсем не говорю про знание элементарных правил безопасности во фрирайде!
Друзья, будьте умнее!
Не выключайте голову и страх!
Берегите себя!
А Илье хочу пожелать скорейшего выздоровления и полного восстановления".
Зона этого горного Цирка выглядит безопасной и большинство не подготовленных людей едут туда "раздавить пухлого", не осознавая какому риску они себя подвергают - некоторые маршруты заканчиваются скалой или водопадом высотой 5-15м;
здесь периодически сходят лавины, способные снести деревянный дом! Выезд из Цирка проходит по узкому кулуару, в который сходят все большие лавины этого Цирка, там же находится эта "прорубь" - ловушка. И это еще не все опасности..."
Но люди прутся туда с детьми!
Едут, не зная маршрута!
Я уже не говорю про наличие "лавинки".
Я уже совсем не говорю про знание элементарных правил безопасности во фрирайде!
Друзья, будьте умнее!
Не выключайте голову и страх!
Берегите себя!
А Илье хочу пожелать скорейшего выздоровления и полного восстановления".
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяные зимние купания подо льдом
- Недовольная своим одиночеством девушка выпрыгнула из окна во время корпоратива
- Инспектор ГИБДД решил остановить автомобиль, но не смог устоять на ногах
- Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты
- В горах в Сочи разбился частный вертолет
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...