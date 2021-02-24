FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2018 постов • 374 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Беспечный лыжник едва не погиб, упав в яму с ледяной водой в Сочи

Беспечный лыжник едва не погиб, упав в яму с ледяной водой в Сочи (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 08:54
Сообщество : Спорт
Метки: Красная Поляна   Россия   видео   лыжник   люди   падение   сочи   спорт   
517
1
1
Опасный спуск неподалеку от Красной поляны в Сочи закончился падением в яму с водой и переломами ноги и обеих рук. Момент падения экстремала и его спасение запечатлел очевидец.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Красная Поляна   Россия   видео   лыжник   люди   падение   сочи   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
968
Константин Полчаса назад
да у него особо не было выбора, куда ехать. он уже не контролировал ни скорость, ни особо направление, ехал, куда лыжи несли. таких и на трассах пруд пруди. Эффект Даннинга-Крюгера, в чистом виде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
Алексей Гулевич Полчаса назад
хренасе он вошёл, хорошо хоть скейтеры были
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты Инспектор ГИБДД решил остановить автомобиль, но не смог устоять на ногах Инспектор ГИБДД решил остановить автомобиль, но не смог устоять на ногах Пьяные зимние купания подо льдом Пьяные зимние купания подо льдом Падение поддона с товаром на сотрудника логистической компании Падение поддона с товаром на сотрудника логистической компании В горах в Сочи разбился частный вертолет В горах в Сочи разбился частный вертолет
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

532236



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому
3
37
20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому
Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд
2
161
Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Россияне подхватили грипп у птиц
0
5
Россияне подхватили грипп у птиц
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
0
16
Мечта геймера на колесах: компания Lexus построила машину с игровым компьютером
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#картинки#кино#подборка#сарказм#прикол#в мире#позитив
#Юмор#факты#история#Украина#новости#настроение#ситуации#спорт#интересное#путешествия
#интересно#Россия#природа#армия#сатира#ретро#прикольные#жизнь#автомобили#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться