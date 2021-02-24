Беспечный лыжник едва не погиб, упав в яму с ледяной водой в Сочи

"С каждым днем я встречаю всё больше неадекватных катальщиков (есть ощущение, что они перебрались с автомобильных дорог на горнолыжные склоны)



Зона этого горного Цирка выглядит безопасной и большинство не подготовленных людей едут туда "раздавить пухлого", не осознавая какому риску они себя подвергают - некоторые маршруты заканчиваются скалой или водопадом высотой 5-15м;

здесь периодически сходят лавины, способные снести деревянный дом! Выезд из Цирка проходит по узкому кулуару, в который сходят все большие лавины этого Цирка, там же находится эта "прорубь" - ловушка. И это еще не все опасности..."



Но люди прутся туда с детьми!

Едут, не зная маршрута!

Я уже не говорю про наличие "лавинки".

Я уже совсем не говорю про знание элементарных правил безопасности во фрирайде!



Друзья, будьте умнее!

Не выключайте голову и страх!

Берегите себя!



А Илье хочу пожелать скорейшего выздоровления и полного восстановления".