Попробуй подними: забавный розыгрыш рабочего

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Мужчина решил подшутить над своим коллегой и предложил ему помериться силой. Рабочему нужно было поднять шутника на вытянутых руках, однако сделать это оказалось не так-то просто.
Мужчина подшутил над своим коллегой с помощью нестареющего розыгрыша.
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