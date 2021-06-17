FISHKINET
Сообщество Юмор 12437 постов • 2660 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Попробуй подними: забавный розыгрыш рабочего

Попробуй подними: забавный розыгрыш рабочего (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   рабочий   розыгрыш   
673
1
1
Мужчина решил подшутить над своим коллегой и предложил ему помериться силой. Рабочему нужно было поднять шутника на вытянутых руках, однако сделать это оказалось не так-то просто.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   прикол   рабочий   розыгрыш   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
hairov 40 минут назад
Лет 10 назад видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка потратила $500 тысяч на внешность Кардашьян и жалеет лишь об одном (5 фото) Девушка потратила $500 тысяч на внешность Кардашьян и жалеет лишь об одном (5 фото) Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями Девушка с голосом «Алисы» и таксист Девушка с голосом «Алисы» и таксист Ууурун надо: разговор рабочего с начальником Ууурун надо: разговор рабочего с начальником Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе Граница на замке: cобаки подглядывают за прохожими через дырки в заборе
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

371416



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
3
85
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опять космический мусор
0
10
Опять космический мусор
Почему не плачут мужики? Реально сильный стих
0
6
Почему не плачут мужики? Реально сильный стих
Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель
Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Паста с морепродуктами
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#интересное#фотографии#автомир#кино#дети#сатира#прикольные
#фото#подборка#история#в мире#автомобили#Россия#комментарии#забавно#смешно#Разное
#интересно#животные#картинки#сша#дтп#аварии#люди#приколы#авто аварии#природа

На что жалуетесь?

Вернуться