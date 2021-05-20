Когда попал во френдзону

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Нет видео печальнее на свете, чем ролик о френдзоне в интернете.
Короткий ролик о чувствах и непонимании. Френдзона она такая...
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Хотя вчера общался с подобными в статье про ДНК тест, скулили, что не верят женам и хотят принудительный тест ДНК на отцовство, потому что сами пойти боятся, жена заругает)))
Читал статью, что мужская хромосома деградирует, хвостик короче становится, тогда посмеялся. Сейчас понимаю, что всё больше мальчиков-девочек.