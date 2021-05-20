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Когда попал во френдзону

Когда попал во френдзону (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   курьезы   любовь   неудача   отношения   прикол   френдзона   
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Нет видео печальнее на свете, чем ролик о френдзоне в интернете.

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Метки: Юмор   видео   курьезы   любовь   неудача   отношения   прикол   френдзона   
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insaider Час назад
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Cornho 5 минут назад
Чёт нихрена не понял.
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Максим 22 минуты назад
Столько страдальцев))) Хорошо, отшила девушка, бывает. Но зачем возиться вокруг неё, зная отношение? Ищи другую. Выбор есть всегда.
Хотя вчера общался с подобными в статье про ДНК тест, скулили, что не верят женам и хотят принудительный тест ДНК на отцовство, потому что сами пойти боятся, жена заругает)))
Читал статью, что мужская хромосома деградирует, хвостик короче становится, тогда посмеялся. Сейчас понимаю, что всё больше мальчиков-девочек.
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