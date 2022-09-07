Очаровательная болельщица прославилась благодаря умению пить пиво залпом

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Уже второй год подряд одна из болельщиц приковывает к себе внимание пользователей сети и других зрителей на стадионе. Как только на девушку наводится камера, она берет стаканчик пива и выпивает залпом под многочисленные одобрительные возгласы.
Когда любишь пиво и много внимания
Любительница пива в очередной раз продемонстрировала свой навык..
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка Популярность Спорт Стадион болельщица видео пиво прикол
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