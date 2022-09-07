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Очаровательная болельщица прославилась благодаря умению пить пиво залпом

Очаровательная болельщица прославилась благодаря умению пить пиво залпом

Автор:
07 сентября 2022 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Популярность   Спорт   Стадион   болельщица   видео   пиво   прикол   
2993
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Уже второй год подряд одна из болельщиц приковывает к себе внимание пользователей сети и других зрителей на стадионе. Как только на девушку наводится камера, она берет стаканчик пива и выпивает залпом под многочисленные одобрительные возгласы.

Когда любишь пиво и много внимания

Любительница пива в очередной раз продемонстрировала свой навык..

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Популярность   Спорт   Стадион   болельщица   видео   пиво   прикол   
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18  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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6k
IceBazooka 3 секунды назад
Когда наконец-то твой единственный скилл пригодился.
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22k
Inter 7 минут назад
херня какая-то.
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4k
perekrestok 11 минут назад
Ну пьет как обычно, ничего особенного. Девушка тоже симпатичная, но ничего особенного. В комментах Мрачный Жнец реально показал выдающиеся таланты.
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−35
toreemilo Полчаса назад
мозгOFF - сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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1k
Василич Полчаса назад
Кто не вставал писать в четыре утра, тот пива не пил..
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−35
toreemilo 40 минут назад
От Москвы до самых до окраин,
с южных гор до северных морей
домой орки в мешках прибывают.
Не видать им белых "Жигулей" !
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34k
Aleks 49 минут назад
Эпичный финал

Ссылка www.youtube.com
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19k
nobody® 55 минут назад
Чемпионка ЮС Опен в мужском разряде
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2k
Михаил Час назад
ХорошА)
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493
Павел Час назад
А блевать?
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14k
Сергей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Дал же Бог таланта...
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1k
Александр Голованов 2 часа назад
Ну, может для девушки это что то особенное, а так, ничего сверхъестественного. Это же не одним глотком!
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41
Sata33 2 часа назад
это надо делать в 2 глотка ... ) неуд )))
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Fidel

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