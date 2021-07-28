Спортивный оператор, который умеет подбирать ракурсы

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Оператор телеканала решил со всей ответственностью подойти к работе. Он запечатлел подготовку спортсменки из Италии к выступлению с интересных ракурсов и порадовал сильную половину человечества.
От опытного оператора не скроется ни одна деталь!
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Метки: Юмор видео ракурс спорт тренировка
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