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Спортивный оператор, который умеет подбирать ракурсы

Спортивный оператор, который умеет подбирать ракурсы (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 08:41
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   ракурс   спорт   тренировка   
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Оператор телеканала решил со всей ответственностью подойти к работе. Он запечатлел подготовку спортсменки из Италии к выступлению с интересных ракурсов и порадовал сильную половину человечества.

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Метки: Юмор   видео   ракурс   спорт   тренировка   
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12  комментариев
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32k
Опаньки 53 минуты назад
повезло кому-то
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878
Акан 3 минуты назад
Дай Бог здоровье этому оператору
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5k
samsr 6 минут назад
А потом уйдёт из спорта в порно, там башлевее)) был тут пост недавно.
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7k
Саша Смирнов Полчаса назад
А она глянула, что камера на неё направлена, да и изменила позу так, чтобы был ракурс сзади.
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17k
Егор Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
V2.Smirnov 36 минут назад
Видимо, журналистов тоже поселили в номерах с антисекс-кроватями.
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4k
tamin 47 минут назад
Дааааааа. Разминка огонь!
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28k
Игорь 52 минуты назад
Эти японцы такие странные... Большое количество морепродуктов и ограниченная территория
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17k
KOSTELLO 54 минуты назад
Прямо гипноз какой-то...
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Mr.Adamson

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