FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2343 поста • 398 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
О чём думают синхронисты во время выступлений

О чём думают синхронисты во время выступлений (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 09:50
Сообщество : Спорт
Метки: Майя Гурбанбердиева   Юмор   видео   мысли   позитив   прикол   синхронное плавание   спорт   
502
1
1
Российская спортсменка Майя Гурбанбердиева, выступающая в синхронном плавании, рассказала, какие мысли приходят ей в голову во время выполнения программы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Майя Гурбанбердиева   Юмор   видео   мысли   позитив   прикол   синхронное плавание   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
голландец 54 минуты назад
О чём думают российские футболисты?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Чумной Доктор 9 минут назад
наши футболисты думают куда положил киллограм кокса как трахнуть бузову как по пьяни не трахнуть реву и не дать мартеросяну .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
albedo 2 часа назад
Мужчины в синхронном плавании - извращение! (на мой взгляд)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
satra 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 2 часа назад
Наши футболисты? Думают? О чем вы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео) «Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео) Парень безобидно подшутил над своим приятелем в спортзале Парень безобидно подшутил над своим приятелем в спортзале Мужчины всегда остаются детьми Мужчины всегда остаются детьми Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа? Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа? Веселая девушка с необычным талантом Веселая девушка с необычным талантом Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама» Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499320



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру
2
220
Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру
"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР
1
72
"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР
﻿
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#Россия#автомир#истории#спорт#шоу бизнес#аварии#приколы
#Юмор#животные#прикол#автомобили#подборка#фотографии#фильм#в мире#дети#авто аварии
#интересно#люди#история#кино#интересное#ynews#дтп#красота#картинки#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться