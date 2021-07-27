О чём думают синхронисты во время выступлений

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Российская спортсменка Майя Гурбанбердиева, выступающая в синхронном плавании, рассказала, какие мысли приходят ей в голову во время выполнения программы.
Теперь ждём подобное видео на тему: о чём думают российские футболисты?
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