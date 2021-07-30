Вывел девушку из себя всего одним вопросом

1997
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Девушка начала разговаривать на повышенных тонах и психовать, когда услышала от парня один вполне безобидный вопрос. Героиню ролика буквально прорвало, когда у неё спросили, будет ли она парковаться?
Когда заводишься с пол-оборота. Видео содержит ненормативную лексику.
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