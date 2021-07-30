Вывел девушку из себя всего одним вопросом

FISHKINET
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных... Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора Вход рептилоидам воспрещён: всё о теориях заговора Хорошие новости подъехали, или ТОП-5 крутых законов августа Хорошие новости подъехали, или ТОП-5 крутых законов августа Демотиваторы: о актерском таланте, мечтах и отпуске Демотиваторы: о актерском таланте, мечтах и отпуске BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего воришку, укравшего продукты BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего... Литовцам наглядно, в&nbsp;ручном режиме, продемонстрировали, что&nbsp;церемониться с&nbsp;ними не&nbsp;будут Литовцам наглядно, в ручном режиме, продемонстрировали,... Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто мусорит на природе Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто... Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку Лихие 90-е: свобода торговли Лихие 90-е: свобода торговли Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар Гифки Гифки 18 сумасшедших вещей, которые не ожидаешь встретить в аэропорту 18 сумасшедших вещей, которые не ожидаешь встретить в аэропорту Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Наглому торопыге не удалось объехать пробку по обочине Наглому торопыге не удалось объехать пробку по обочине Болезненная процедура удаления татуировок с лица Болезненная процедура удаления татуировок с лица Мейн-кун, который не любит расчесываться Мейн-кун, который не любит расчесываться Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у...
Главная > Видео 
Вывел девушку из себя всего одним вопросом

Вывел девушку из себя всего одним вопросом (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 15:46
Метки: Девушка   Реакция   видео   внезапно   истерика   
1997
1
1
Девушка начала разговаривать на повышенных тонах и психовать, когда услышала от парня один вполне безобидный вопрос. Героиню ролика буквально прорвало, когда у неё спросили, будет ли она парковаться?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   Реакция   видео   внезапно   истерика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий Час назад
Бросай эту с...ку и беги! Беги как можно дальше! Истеричка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
Lux 15 минут назад
ты ее до этого оста[мат]ил своими нравоучениями ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 20 минут назад
теперь беги как Лола, или Форест Гамп....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146k
anthrax Полчаса назад
Опасная чувиха,кто ей справку-то выдал? А ты,пацан,не подходи к ней близко,целее будешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
DESANT_MSK137 Полчаса назад
Беги без оглядки. Теперь на любой вопрос,ты будешь получать ответ-ты что. д.о.л.б.о.е.б чотли , нахер ты пиз..шь. И не командуй тут , кто тебе это позволил. Потом будет тебя бить всем, что попадет под руку, потом обвинит в износе, в итоге драка доведет до убийства.Ты отсидишь, и не факт что здоровым выйдешь, а потом ты нахрен не нужен будешь никому. Начнешь бухать и сопьешься, или тебе нож под ребро её новые друзья сунут, или машина пьяного собьет.Короче, бросай эту даму, пока твое физическое и психическое здоровье не пострадало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Мурчелло DESANT_MSK137 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
teddy 49 минут назад
это от nedoyoba.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow 49 минут назад
беги, парень, беги. Тупая истеричка и рот с мылом помыть надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
korney 51 минуту назад
Нарциссическое расстройство личности.
Родственник бузовой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
сапер Водичка 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Elenka Час назад
Беги, мужик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
SHIBAN Час назад
Тупорылые тиктокеры ! -
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Права этой твари купили напрасно... не место таким за рулём, да и среди людей тоже не место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost Час назад
наша Маша громко плачет
громко ржёт и громко плачет
снова ржёт, и снова плачет
да, гормоны много значат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VL 2 часа назад
зачем у этой тупой истерички права??? вот эти курицы и давят на педаль газа, устраивая замесы возле домов и парковках. Ссуки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
rutt 2 часа назад
Станиславский всё сказал за меня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 2 часа назад
Чувствуется девушка с богатым внутренним миром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 2 часа назад
бегииии пацан! беги пока не поздно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Влад 2 часа назад
Отличный вопрос:" Вы пользуетесь какими нибудь средствами контрацепции кроме своего характера?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksander 2 часа назад
Если она только учится водить, чувак - дебил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Zlaja ptica aleksander 2 часа назад
К тому же мы не видим всей ситуации - чувак явно тролли её долго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Zlaja ptica dima423 2 часа назад
Что не похоже? Любого человека можно довести до ручки, особенно, если знаешь больные места.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Alex 2 часа назад
Командуют тут все кому не лень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Всем укусам укус Всем укусам укус Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже Неудачная попытка девушки открыть банку с сюрстреммингом Неудачная попытка девушки открыть банку с сюрстреммингом Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Искренние слезы радости Искренние слезы радости
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

645124



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20+ любопытных фотографий обо всем на свете
2
144
20+ любопытных фотографий обо всем на свете
"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера
6
428
"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера
﻿
Набирающие популярность
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
0
90
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
Про родительских тараканов
0
16
Про родительских тараканов
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Врачи протестуют
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#интересное#СССР#аварии#Реакция#Разное#фотографии#красота
#интересно#автомобили#люди#кино#прикол#картинки#Россия#позитив#спорт#девушки
#Юмор#животные#история#дтп#подборка#авто аварии#ynews#приколы#природа#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться