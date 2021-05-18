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Девушка пытается решить задачку на сообразительность

Девушка пытается решить задачку на сообразительность (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   загадка   задача   ручка   
1914
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Парень пообещал девушке автомобиль на месяц, если она сможет решить загадку. Героине ролика необходимо было переложить одну из лежащих на столе ручек, однако задачка оказалась не настолько простой, как может показаться.

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   загадка   задача   ручка   
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11  комментариев
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27k
Игорь 2 часа назад
В таких задачах дело не в интеллекте. Уверен, что умник сам не отгадал когда ему показывали прикол.
Нужно быть или Вассерманом, или знать ответ. Со средними показателями и с наскока не сообразишь.
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harlamov 2 секунды назад
Фигня, это не задача на интеллект, а обыкновенная разводка а-ля блатные шуточки. Чистое жульничество.
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867
КиriIL Полчаса назад
я отгадал за минуту, блин, кто мне тачку даст на месяц
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27k
Aleks 39 минут назад
В комментах одни гении, как обычно
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6k
Ivan Час назад
Головоломок решал много, но с этой не сталкивался. Секунд 8 - 10 понадобилось...
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918
Sergey Pankratov 2 часа назад
Задачка с некоторым жульничеством. Если расстояния между кучками сделать большими, то она нерешаема. На видео в начальном раскладе промежутки между кучками явно шире, чем одна ручка. Поэтому мозг не рассматривает такой вариант, что укладка ручки в промежуток объединяет две кучки. Вот если бы стол был разлинован на полоски равной ширины, и ручки лежали каждая строго в своей полоске, тогда количество быстро решивших резко бы подскочило.
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0
Leeko 2 часа назад
Меньше 10 сек. на решение данной задачи. P. S. До этого не был знаком с этой элементарной задачей. Но подобных логических примеров в эпоху обучения при СССР было кучу. А сейчас это вызывает сложности у молодых людей.
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438
Mihhail Mishin Leeko Час назад
Точно! Кому знакома фамилия Я.Н. Перельмана решает такие вещи сходу!
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adnis Mihhail Mishin 2 минуты назад
Занимательная Математика и Занимательная Физика были зачитаны почти до дыр.
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