Девушка пытается решить задачку на сообразительность

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Парень пообещал девушке автомобиль на месяц, если она сможет решить загадку. Героине ролика необходимо было переложить одну из лежащих на столе ручек, однако задачка оказалась не настолько простой, как может показаться.
Сможете ли вы найти решение, не досматривая видео до конца? Ролик необходимо смотреть со звуком.
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