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Комбайнер вскипел на работе

Комбайнер вскипел на работе (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 09:13
Метки: Реакция   видео   комбайнер   крик души   люди   
404
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Крик души комбайнера, который работает каждый день с 6 утра до 11 вечера. Мужчина пожаловался на большой объем работы и отсутствие возможности съездить в отпуск.

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Метки: Реакция   видео   комбайнер   крик души   люди   
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13  комментариев
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17k
babuby Час назад
Потому что это комбайнёр, как и я, как и многие другие работяги, - низшая каста. Они первые кого кидают с оплатой, и они-же первые в очереди на сокращение. К счастью пока ещё не везде так, но надолго-ли оно, это "пока".
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17k
babuby 23 минуты назад
Я вижу люди комментируют не имеющие к сельхоз деятельности ни малейшего отношения. Комбайнёр, это не отдельная профессия! Отпахал уборку на комбайне, пересаживаешься обратно на свой трактор и опять по полям! Солома, навоз, убирать, перепахивать, сеять озимые, возить, пахать, сеять яровые, ....
А то все думают что комбайнёр это чувак который летом на солнышке в комбайне покатался, а потом целый год балду пинает!
Или может вы думаете что раз чувак говорит на Украинском языке, так это только у них там такое? Нет господа! Это так в сельском хозяйстве в принципе! Разница только в том, что где-то не экономят и есть подмена на время отпуска/больничного, а где-то либо работай либо пошёл вон.
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1k
Herr Mannelig Полчаса назад
У него в деревне опять ввели крепостное право или он просто больше делать ничего умеет? А оплата как, устраивает?
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9k
Kostick Полчаса назад
насколько знаю, в страду у комбайнеров зарплаты до 700 тыр. ради любопытства проверил, так и есть. есть у нас деревня, калининская. так там у местного агроолигарха даже водила на развозе комбикорма от 70 тыр получает. а комбайнёром устроиться - что в госдуму попасть) ибо да, от полуляма в уборку. потом, ессно, минималка, но она есть.
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3k
Юрий Злой 54 минуты назад
больше всего в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала...
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28k
Snork Snorkoff 58 минут назад
В СК-5 ибн Ниву года так 75-го его бы его засунуть.
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12k
Татьяна Юсова Час назад
У комбайнера работа по большому счету всего 3-4 месяца в году. Было бы странно идти в отпуск в разгар уборочной.
Хохол радоваться должен, что хороший урожай! Значит будет хорошая зарплата.
А если хочешь в отпуск летом, иди работать на снегоуборочную машину.
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10k
Karelian Час назад
Дожили, комбайнеры жалуются на большой объем работы в страду! В отпуск ему не съездить.
Какой, %№;%, отпуск у комбайнера летом???
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17k
Егор Час назад
Ссылка youtu.be
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
рот бы с мылом ему промыть
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