Комбайнер вскипел на работе

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Крик души комбайнера, который работает каждый день с 6 утра до 11 вечера. Мужчина пожаловался на большой объем работы и отсутствие возможности съездить в отпуск.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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А то все думают что комбайнёр это чувак который летом на солнышке в комбайне покатался, а потом целый год балду пинает!
Или может вы думаете что раз чувак говорит на Украинском языке, так это только у них там такое? Нет господа! Это так в сельском хозяйстве в принципе! Разница только в том, что где-то не экономят и есть подмена на время отпуска/больничного, а где-то либо работай либо пошёл вон.
Хохол радоваться должен, что хороший урожай! Значит будет хорошая зарплата.
А если хочешь в отпуск летом, иди работать на снегоуборочную машину.
Какой, %№;%, отпуск у комбайнера летом???