Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто мусорит на природе

Что вы можете сказать тем, кто после отдыха на природе оставляет за собой мусор? Певец, композитор и лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский осудил людей , которые превращают места отдыха на природе в небольшие свалки. Музыкант, не стесняясь в выражениях, обратился к ним.

2021-07-30T08:20:19+03:00