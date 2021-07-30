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Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто мусорит на природе

Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто мусорит на природе (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 08:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Максим Покровский   Ногу свело!   Реакция   видео   знаменитости   мусор   отдых   природа   
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Что вы можете сказать тем, кто после отдыха на природе оставляет за собой мусор? Певец, композитор и лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский осудил людей , которые превращают места отдыха на природе в небольшие свалки. Музыкант, не стесняясь в выражениях, обратился к ним.

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Метки: Максим Покровский   Ногу свело!   Реакция   видео   знаменитости   мусор   отдых   природа   
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18  комментариев
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Отношение к мусорящим крайне негативное.
Но, не менее негативное отношение к покровскому, который съе.а.л.ся в штаты, а теперь пытается всех учить
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905
Электрик 2 минуты назад
"Ну вы же любите свою Россию......" - как этот паяц красиво дистанцируется от нашей страны, хитрожопая и всеми забытая крыса, которая решила хайпануть на вечно актуальной теме людского свинства..... (подобные свалки можно увидеть в любой стране мира, потому что свиньи есть везде, и у так любимой этим клоуном Америки, и у Европы, в общем - мразота этот Покровский, дешёвая и глупая мразота....)
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1k
Игорь 8 минут назад
совсем с популярностью беда, раз в Гретту Туберг решил поиграть...
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9k
Majul 9 минут назад
Он прав абсолютно.
Больше всех орут о том, что страна говно именно подобные свиньи. Срут где живут, налоги не платят, нитчего делать не хотят, но виновата страна и лично путен, идиоты.
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24k
Е-Лена 19 минут назад
Я думаю, самое неприятное для этого персонажа - это то, что аудитории нужно объяснять, кто это такой. ))) Даже после всех его недавних попыток скандалами напомнить о себе.
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6k
Игорь 23 минуты назад
посыл правильный, но в исполнении этого петуха как то не очень
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Ну высказался и чё? А убрать слабо7 Только звиздеть?
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13k
alexis 36 минут назад
В депутаты собрался, не иначе.
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7k
Перст Указующий 45 минут назад
в европах, говорят, и свободной земли нет, чтобы там не то, что намусорить, просто погулять на природе невозможно
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2k
Евгений Кондратьев 51 минуту назад
Че за контуженый?
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