Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто мусорит на природе

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Что вы можете сказать тем, кто после отдыха на природе оставляет за собой мусор? Певец, композитор и лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский осудил людей , которые превращают места отдыха на природе в небольшие свалки. Музыкант, не стесняясь в выражениях, обратился к ним.
Берегите природу. Видео содержит ненормативную лексику.
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Но, не менее негативное отношение к покровскому, который съе.а.л.ся в штаты, а теперь пытается всех учить
А больше всего ненавижу, кто всю машину флагами, патриотическими лозунгами обвесил, а сам хреначит по обочине, выкидывая в окно мусор.. Ну и хрен ли с его "патриотизма" стране?
Больше всех орут о том, что страна говно именно подобные свиньи. Срут где живут, налоги не платят, нитчего делать не хотят, но виновата страна и лично путен, идиоты.
У нас, зашел вчера на озеро Большое, Фрязино.. На границе леса, "отдыхающие" свалили горы мусора.. Реально тропинка проходит вдоль помойки(
https://www.google.ru/maps/@55.9633786,38.0297695,187m/data=!3m1!1e3https://www.google.ru/maps/@55.9633786,38.0297695,187m/data=!3m1!1e3