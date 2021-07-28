В Башкирии. Глоток - и все. Массовое отравление всей компании

1714
1
1
Семь пострадавших в тяжелом состоянии срочно доставлены в больницу
В городе Салават семь местных жителей отравились некачественным алкоголем. Они лежали на земле прямо возле скамейки у подъезда, где и выпивали. По словам очевидцев, на скамейке, возле которой лежали мужчины, находилась бутылка с непонятной жидкостью. Предположительно, там была спиртосодержащая жидкость.
«Один, который сейчас на носилках, аж синеть стал. Похоже, по рюмке шлепнули, и всё. Все без сознания, кто пил», – рассказала местная жительница.
Как сообщил мэр Салавата на своей странице в соцсети, все пострадавшие были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Однако стараниями врачей мужчины живы и чувствуют себя лучше.
Было возбуждено уголовное дело по факту отравления, а содержимое бутылки направлено на экспертизу.
«Один, который сейчас на носилках, аж синеть стал. Похоже, по рюмке шлепнули, и всё. Все без сознания, кто пил», – рассказала местная жительница.
Как сообщил мэр Салавата на своей странице в соцсети, все пострадавшие были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Однако стараниями врачей мужчины живы и чувствуют себя лучше.
Было возбуждено уголовное дело по факту отравления, а содержимое бутылки направлено на экспертизу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Интеллектуальная беседа двух кошек
- Веселый танец работника в рекламном костюме
- Турецкий мороженщик и очень терпеливый покупатель
- Кошка поговорила с чайкой через окно
- Скоростная езда на карте по замерзшему водоему
37
Понравилось37
Новости партнёров
- Врач сказал в морг, значит в морг.
- Но ведь я еще не умер.
- А мы Вас еще и не довезли.
Три мужика нашли бутылку с жидкостью. Пахнет как спирт. Ну, понятно дело сели пить. Первый делает глоток, начинает хрипеть, падает, бьется в конвульсиях некоторое время и подыхает. Второй, подозрительно нюхает жидкость: "Нет, ну спирт ведь!" Делает глоток, и тоже падает умирая. Третий, смотрит на упавших, нюхает жидкость: "Ну спирт же! Спирт ведь!"
Оглядывается по сторонам и как заорёт: "Люди! ПОМОГИТЕ!!! И тоже выпивает.
просто так не может быть такого падежа..
Видать и эти достали у же всех.