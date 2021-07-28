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В Башкирии. Глоток - и все. Массовое отравление всей компании

В Башкирии. Глоток - и все. Массовое отравление всей компании (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 16:33
Метки: Веселые   компания   разговоры   
1714
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Семь пострадавших в тяжелом состоянии срочно доставлены в больницу

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Метки: Веселые   компания   разговоры   
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27  комментариев
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7k
antonium 2 часа назад
Наверное это жестоко и неправильно, но вот совсем не жалко почему-то. Надоела эта синева везде.
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7k
Позитив 9 минут назад
это чтож онит акое пили то что так свалило...
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1k
kotkot 40 минут назад
Улет от одной рюмки - это только изопропиловый спирт рубануть....
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47k
parallax Час назад
Зря скорую вызывали. Если человек сознательно рискует пить какую-то непонятную дрянь, то это конченный алкаш. Таких ни грамма не жалко.
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5k
Shade116 2 часа назад
Тот случай, когда скорая приехала слишком быстро. Полежали бы и отвезли в последний путь.
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5k
Ruk 2 часа назад
а зачем в больницу то?
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
какой смысл тратить бюджетные деньги на биомусор?!
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817
Вован 2 часа назад
Прям как в старом анекдоте

Три мужика нашли бутылку с жидкостью. Пахнет как спирт. Ну, понятно дело сели пить. Первый делает глоток, начинает хрипеть, падает, бьется в конвульсиях некоторое время и подыхает. Второй, подозрительно нюхает жидкость: "Нет, ну спирт ведь!" Делает глоток, и тоже падает умирая. Третий, смотрит на упавших, нюхает жидкость: "Ну спирт же! Спирт ведь!"
Оглядывается по сторонам и как заорёт: "Люди! ПОМОГИТЕ!!! И тоже выпивает.
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3k
Mimik 2 часа назад
Анекдот вспомнился из 90х про ПАМАГИТЕ!
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10k
котегRUS 2 часа назад
видимо хорошо кому то надоели..
просто так не может быть такого падежа..
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Нормальный человек бухать на лавке не будет.
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28
Андрей Опиум для народа 2 часа назад
Бухать может и нет, а выпивать можно культурно . Правда не перед самым подъездом!
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Куйня.Вернутся,скорую заранее вызовут,и остаток допьют!
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25k
Лабуда 2 часа назад
В 90х так поступали с алкашами, когда доставали соседей - подкидывали им бутылочку самогона с добавкой цианида.

Видать и эти достали у же всех.
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13k
Booka1a 2 часа назад
какому-то местному самогонщику на днях ноги-то выдернут
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