В Башкирии. Глоток - и все. Массовое отравление всей компании

В городе Салават семь местных жителей отравились некачественным алкоголем. Они лежали на земле прямо возле скамейки у подъезда, где и выпивали. По словам очевидцев, на скамейке, возле которой лежали мужчины, находилась бутылка с непонятной жидкостью. Предположительно, там была спиртосодержащая жидкость.

«Один, который сейчас на носилках, аж синеть стал. Похоже, по рюмке шлепнули, и всё. Все без сознания, кто пил», – рассказала местная жительница.

Как сообщил мэр Салавата на своей странице в соцсети, все пострадавшие были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Однако стараниями врачей мужчины живы и чувствуют себя лучше.

Было возбуждено уголовное дело по факту отравления, а содержимое бутылки направлено на экспертизу.