Интеллектуальная беседа двух кошек

Клэр Сэвидж, жительница города Сент-Хеленс (графство Мерсисайд, Британия) несколько дней назад стала свидетельницей «беседы» двух питомцев, названных Тупак и Орео.



Хозяйка животных запечатлела трогательную сцену, в ходе которой питомцы, используя свои голосовые связки, поделились информацией друг с другом.



Видеоролик с «разговором» домашних любимцев, сидящих на заборе и издающих неразборчивые звуки, стал вирусным в сети и за короткое время набрал свыше 400000 просмотров.