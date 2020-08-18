Интеллектуальная беседа двух кошек

Занятная беседа двух представителей семейства кошачьих.
Клэр Сэвидж, жительница города Сент-Хеленс (графство Мерсисайд, Британия) несколько дней назад стала свидетельницей «беседы» двух питомцев, названных Тупак и Орео.
Хозяйка животных запечатлела трогательную сцену, в ходе которой питомцы, используя свои голосовые связки, поделились информацией друг с другом.
Видеоролик с «разговором» домашних любимцев, сидящих на заборе и издающих неразборчивые звуки, стал вирусным в сети и за короткое время набрал свыше 400000 просмотров.
Хозяйка животных запечатлела трогательную сцену, в ходе которой питомцы, используя свои голосовые связки, поделились информацией друг с другом.
Видеоролик с «разговором» домашних любимцев, сидящих на заборе и издающих неразборчивые звуки, стал вирусным в сети и за короткое время набрал свыше 400000 просмотров.
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