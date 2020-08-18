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Сообщество Без кота и жизнь не та 609 постов • 315 подписчиков подписаться
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Интеллектуальная беседа двух кошек

Интеллектуальная беседа двух кошек (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 09:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: беседа   видео   кот   кошка   разговор   фото   
533
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Занятная беседа двух представителей семейства кошачьих.

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Метки: беседа   видео   кот   кошка   разговор   фото   
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5  комментариев
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7k
Владимир Час назад
Там - разборки, а вот тут общение )
Ссылка youtu.be
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47
ВазгенСемёнович 36 минут назад
Блин, я на дорогах изредка наблюдаю нечно подобное между водителями. Грозно голос подают, а драки нет.
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3k
bumtester 40 минут назад
почему субтитров нет?
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3k
Ваник Час назад
Думаю лучше не переводить.
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8k
Лехахуторской 2 часа назад
Каждую весну слушаю такое интеллектуальное общение.
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