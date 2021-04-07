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Обычный заоконный пейзаж, или короткая история о том, что папе больше не наливать

Обычный заоконный пейзаж, или короткая история о том, что папе больше не наливать (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 06:12
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Юмор   видео   папе больше не наливать   пейзаж   ребенок   смешно   
2503
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Вот так поднесешь малыша посмотреть в окно на птичек и снежок - а там олень.

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Метки: Веселые   Юмор   видео   папе больше не наливать   пейзаж   ребенок   смешно   
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599
ekolog67 46 минут назад
Папа красавец! Настоящий олень)))
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7k
vit Полчаса назад
Папа молодец. Прискорбно только то, что любое поведение, выходящее за какие-либо рамки в ту или иную сторону, воспринимается, словно под действием алкоголя - типа обычный человек не залившись не можут придумать ничего путного.
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−67
ковид-десидент Час назад
путенский электорат во всей красе
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