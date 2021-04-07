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Вот так поднесешь малыша посмотреть в окно на птичек и снежок - а там олень.
Жизнь за окном гораздо интереснее передач по телевизору. В любую минуту унылый пейзаж может превратиться в увлекательное зрелище.
Интересно, будет ли вспоминать ребенок, как в детстве на улице видел оленя?
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