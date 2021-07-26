Michael Winslow поёт? играет? исполняет! "Whole Lotta Lovе - Led Zeppelin"

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Тот самый имитатор из серии "Полицейская академия" из древних 80-х прошлого века.
Вокал скорее похож на Lenny Kravitz
Конечно же это не Robert Plant и Jimmy Page, но прикольно.
Авторский пост
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Метки: Led Zeppelin michael winslow видео
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