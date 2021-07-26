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Michael Winslow поёт? играет? исполняет! "Whole Lotta Lovе - Led Zeppelin"

Michael Winslow поёт? играет? исполняет! "Whole Lotta Lovе - Led Zeppelin" (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 15:41
Сообщество : Юмор
Метки: Led Zeppelin   michael winslow   видео   
718
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Тот самый имитатор из серии "Полицейская академия" из древних 80-х прошлого века.

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Метки: Led Zeppelin   michael winslow   видео   
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8  комментариев
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62k
Доктор Джонс 5 часов назад
Вот он- настоящий битбоксер, гениальный звукоимитатор... А остальные - чисто тупо пердят в микрофон...
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2k
Hazanoff 2 часа назад
Вот это боооооян )))))
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1k
Пихайло 3 часа назад
Был у меня когда-то новенький смартфон, купленный на старте продаж. Ходил я с ним года два по-моему. Nokia E70 называлась эта модель. Так вот, этот видос я смотрел на том самом смартфоне.
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41k
Элек Мек 3 часа назад
Красавчик!!!
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386
Мурчелло 4 часа назад
Да он чёртов гений.Просто супер.
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1k
z1380 4 часа назад
Браво!
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832
Наташа Гадова 5 часов назад
Вот ещё
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