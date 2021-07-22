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В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек

В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 10:36
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   акула молот   видео   животные   повезло   сша   
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В курортном местечке Панама Сити Бич очевидец запечатлел акулу-молот, подплывшую к ничего не подозревающим девушкам. Одна из самых опасных и злобных представительниц акульего семейства подплыла к отдыхающим и мирно возле них поплавала.

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Метки: акула   акула молот   видео   животные   повезло   сша   
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3  комментария
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20k
Андрей Иванов 57 минут назад
Акула-молот питается рыбой и скатами. Человек в её рацион не входит. Но может напасть в сезон размножения (живородящая). В этот период она как раз тусуется в местах, удобных и для купания
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157k
☭Cheкаво☭ 47 минут назад
Ужасный случай произошёл в субботу на пляже Пьедаде в Жабоатан-дус-Гуарарапис, на северо-востоке Бразилии.

Около 2-х часов дня печально оборвалась жизнь 51-летнего Марсело Роша Сантос. Он выпивал с друзьями, когда почувствовал зов природы. Он и его приятель решили сходить в море справить малую нужду. В это время море было бурным и мутным, что затрудняло видимость в воде.

Несмотря на знаки, предупреждающие людей держаться подальше от океана, спасатель, дежуривший на пляже, не стал говорить двум мужчинам выйти из воды, поскольку они зашли только по пояс.

Ошеломленный приятель Сантоса Адемир Себастьяо да Силва вспоминал: “Поскольку на пляже нет туалетов, я пошел в море пописать. Я был рядом с ним в воде.”

Вот тогда-то и напала акула и откусила несчастному пляжнику руку и оторвала кусок ноги.

Спасатель не смог помешать акуле остановить нападение. Однако вскоре приятелям Сантоса удалось вытащить его обратно на берег, где он остался лежать без сознания.

Сантоса немедленно доставили в больницу в Ресифи, но спасти его не удалось.

Неизвестно, какая именно акула укусила Сантоса - предполагают, что это либо бычья, либо тигровая акула. Этот инцидент произошел недалеко от места, где ранее уже было совершено 12 нападений, сообщают местные сми. Нападения акул, как сообщается, обычное дело в это время года.
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23k
Батончик с маком 54 минуты назад
Как в анекдоте. Кружит чтоб они обосрались, ибо мясо без говна вкуснее.
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Alex Chebrikov

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