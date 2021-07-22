В США сняли на видео акулу-молот, кружащую возле девушек

119
1
1
В курортном местечке Панама Сити Бич очевидец запечатлел акулу-молот, подплывшую к ничего не подозревающим девушкам. Одна из самых опасных и злобных представительниц акульего семейства подплыла к отдыхающим и мирно возле них поплавала.
В комментариях к оригинальному видео люди начали критиковать автора за то, что он не сообщил девушкам об акуле. Парень рассказал, что вел съемку с 23 этажа и отдыхающие вряд ли бы услышали его крики. Кроме того, он не хотел, чтобы девушки запаниковали и спровоцировали хищницу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неудачная попытка ястреба взлететь со своей добычей
- Невнимательность хозяйки чуть не привела к гибели собаки
- Утиное семейство чудом избежало гибели
- Бюстгальтер защитил грудь девушки от иголок дикобраза
- Крокодил попытался укусить мужчину во время купания в водоеме
19
Понравилось19
Новости партнёров
Около 2-х часов дня печально оборвалась жизнь 51-летнего Марсело Роша Сантос. Он выпивал с друзьями, когда почувствовал зов природы. Он и его приятель решили сходить в море справить малую нужду. В это время море было бурным и мутным, что затрудняло видимость в воде.
Несмотря на знаки, предупреждающие людей держаться подальше от океана, спасатель, дежуривший на пляже, не стал говорить двум мужчинам выйти из воды, поскольку они зашли только по пояс.
Ошеломленный приятель Сантоса Адемир Себастьяо да Силва вспоминал: “Поскольку на пляже нет туалетов, я пошел в море пописать. Я был рядом с ним в воде.”
Вот тогда-то и напала акула и откусила несчастному пляжнику руку и оторвала кусок ноги.
Спасатель не смог помешать акуле остановить нападение. Однако вскоре приятелям Сантоса удалось вытащить его обратно на берег, где он остался лежать без сознания.
Сантоса немедленно доставили в больницу в Ресифи, но спасти его не удалось.
Неизвестно, какая именно акула укусила Сантоса - предполагают, что это либо бычья, либо тигровая акула. Этот инцидент произошел недалеко от места, где ранее уже было совершено 12 нападений, сообщают местные сми. Нападения акул, как сообщается, обычное дело в это время года.